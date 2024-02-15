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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Маккаби Х - Гент
Маккаби Х - Гент: обзор матча 15 февраля 2024
Маккаби Х
15.02.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Гент
65'
Ф. Пьеррот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Маккаби Х - Гент
90'
+3
Желтая карточка
Ж. де Сар
Замена
G. Naor
️️️️
Шоу
83'
81'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
М. Самуас
Замена
L. Šimić
️️️️
М. Кандиль
74'
69'
Замена
Х. Хонг
️️️️
П. Геркенс
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пьеррот
Пас отдал
С. Подгоряну
65'
Замена
К. Сайеф
️️️️
Д. Лесовой
64'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Г. Кинда
64'
Замена
Д. Сандгрен
️️️️
А. Мохамед
64'
Желтая карточка
М. Кандиль
57'
46'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
М. Ламин Сонко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
40
Шариф Каюф
ВР
55
Рами Гершон
(К)
ВР
12
Илай Фейнгольд
ЦЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
23
Маор Кандиль
ПАЗ
6
Даниил Лесовой
ЛВ
14
Шоу
ОП
4
Али Мохамед
ОП
6
Гади Кинда
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
19
Франтзди Пьеррот
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Гент
33
Дави Руф
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
4
Жульен де Сар
(К)
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Маккаби Х
77
Рои Фукс
ВР
16
Итамар Нитцан
ВР
44
Lorenco Šimić
ЦЗ
15
Goni Naor
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
16
Кеннет Сайеф
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Yarin Levi
ЦП
8
Ziv Ben Shimol
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
38
Omer David Dahan
ЦФ
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
37
Робби Ван Хаутер
ОП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
1
Louis Fortin
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
2-3-3-1
40
Каюф
12
Фейнгольд
4
Сек
14
Шоу
4
Мохамед
23
Кандиль
6
Лесовой
6
Кинда
7
Подгоряну
19
Пьеррот
3-2-3-2
33
Руф
23
Митрович
3
Браун
16
Гандельман
27
Кандусс
4
Ватанабе
18
Самуас
18
Геркенс
4
де Сар
11
Сонко
9
Тиссудали
23
Кандиль
44
44
23
Кандиль
14
Шоу
15
15
14
Шоу
4
Мохамед
6
Сандгрен
6
Сандгрен
4
Мохамед
6
Лесовой
16
Сайеф
16
Сайеф
6
Лесовой
6
Кинда
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
6
Кинда
18
Самуас
27
Фадиджа
27
Фадиджа
18
Самуас
18
Геркенс
20
Хонг
20
Хонг
18
Геркенс
11
Сонко
29
Депуатр
29
Депуатр
11
Сонко
Остались в запасе
Маккаби Х
Гент
77
Рои Фукс
ВР
16
Итамар Нитцан
ВР
8
Yarin Levi
ЦП
8
Ziv Ben Shimol
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
38
Omer David Dahan
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
1
Даниэль Шмидт
ВР
46
Brian Agbor
ЦЗ
37
Робби Ван Хаутер
ОП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
1
Louis Fortin
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
77
Рои Фукс
ВР
16
Итамар Нитцан
ВР
8
Yarin Levi
ЦП
8
Ziv Ben Shimol
ЦП
25
Анан Халаили
ПВ
38
Omer David Dahan
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
46
Brian Agbor
ЦЗ
37
Робби Ван Хаутер
ОП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
1
Louis Fortin
ЦФ
Главный тренер
Мессай Дего
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Маккаби Х - Гент
1
1
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
12
12
Офсайды
4
1
Количество передач
376
476
Сейвы
3
2
Точность передач %
79
81
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
0.51
1.76
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Божик Арена
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