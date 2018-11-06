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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шальке-04 - Галатасарай
Шальке-04 - Галатасарай: обзор матча 06 ноября 2018
Шальке-04
06.11.2018, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа D, 4 тур
2 : 0
Завершен
Галатасарай
4'
Г. Бургшталлер
57'
М. Ут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Галатасарай
81'
Желтая карточка
С. Азиз
72'
Желтая карточка
Р. Донк
ГОЛ! 2:0!
М. Ут
Пас отдал
Г. Бургшталлер
57'
Желтая карточка
Б. Стамбули
55'
Желтая карточка
С. Руди
54'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бургшталлер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
13
Марк Ут
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
27
Налдо
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
2-1-2-2-3
1
Нюбель
26
Сане
22
Настасич
21
Стамбули
18
Шепф
13
Руди
77
Арит
20
Калиджиури
7
Эмболо
13
Ут
9
Бургшталлер
3-2-2-2-1
16
Муслера
5
Кабак
4
Азиз
25
Мариано
25
Линнес
4
Донк
5
Ндиайе
20
Бельханда
7
Оникуру
10
Родригеш
11
Гюмюш
Остались в запасе
Шальке-04
Галатасарай
1
Ральф Ферманн
ВР
27
Налдо
ЦЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Мирон Муслич
18
Омер Байрам
ЛЗ
8
Софиан Фегули
ОП
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Майкон
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
27
Налдо
ЦЗ
29
Уэстон МакКенни
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
8
Софиан Фегули
ОП
13
Исмаил Кипе
ВР
3
Майкон
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
8
Селчук Инан
ЦП
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Шальке-04 - Галатасарай
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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