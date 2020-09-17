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Лига Европы 2026/2027
Нефтчи - Галатасарай
Нефтчи - Галатасарай: обзор матча 17 сентября 2020
Нефтчи
17.09.2020, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 3
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтчи - Галатасарай
90'
+2
Желтая карточка
М. Сараччи
Желтая карточка
А. Кривоцюк
86'
83'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
Р. Бабел
Замена
M. Abbasov
️️️️
P. Ibara
76'
Замена
S. Bougrine
️️️️
S. Nariman
70'
67'
Замена
A. Turan
️️️️
Э. Килинк
46'
Замена
С. Фегули
️️️️
Ю. Бельханда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтчи
26
Омар Булудов
ЦЗ
26
Мамаду Мбодж
ЦЗ
7
Юсуф Лаваль
ЛВ
36
Мамаду Кане
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
13
Prince Ibara
ЦФ
10
Намик Алескеров
ЦФ
10
Saman Nariman
ЦФ
98
Антон Кривоцюк
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
30
Aqil Mammadov
ЦФ
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Нефтчи
27
Фарид Юсифли
ОП
34
Sabir Bougrine
ЦП
0
M. Abbasov
ЦФ
0
Thallyson
ЦФ
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
2
Jabir Amirli
ЦФ
4
Rener
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
10
Arda Turan
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
2-2-1-5
26
Булудов
26
Мбодж
36
Кане
8
Махмудов
7
Лаваль
10
30
6
98
Кривоцюк
10
Алескеров
3-2-2-3
99
Озтюрк
23
Маркао
27
Люиндама
18
Байрам
25
Линнес
4
Сараччи
14
Антальялы
20
Бельханда
45
Дианье
11
Килинк
8
Бабел
13
0
0
13
10
34
34
10
20
Бельханда
8
Фегули
8
Фегули
20
Бельханда
8
Бабел
10
Дурмаз
10
Дурмаз
8
Бабел
11
Килинк
10
10
11
Килинк
Остались в запасе
Нефтчи
Галатасарай
27
Фарид Юсифли
ОП
0
Thallyson
ЦФ
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
2
Jabir Amirli
ЦФ
4
Rener
ЦФ
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
27
Фарид Юсифли
ОП
0
Thallyson
ЦФ
12
Kamran Ibrahimov
ЦФ
2
Jabir Amirli
ЦФ
4
Rener
ЦФ
Остались в запасе
1
Окан Кочук
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Беюкага Гаджиев
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Нефтчи - Галатасарай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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