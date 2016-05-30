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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия - Гаити
Колумбия - Гаити: обзор матча 30 мая 2016
Колумбия
30.05.2016, понедельник, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 1
Завершен
Гаити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Колумбия - Гаити
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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