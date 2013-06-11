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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити - Италия
Гаити - Италия: обзор матча 11 июня 2013
Гаити
11.06.2013, вторник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гаити - Италия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гаити
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 2 тур
Бразилия
3 : 0
20.06.2026
Гаити
Чемпионат мира, 1 тур
Гаити
0 : 1
14.06.2026
Шотландия
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
1 : 2
06.06.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Гаити
4 : 0
03.06.2026
Новая Зеландия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
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