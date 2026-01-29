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Расписание матчей
Лига Европы 2025/2026
Лилль - Фрайбург
Лилль - Фрайбург: обзор матча 29 января 2026
Лилль
29.01.2026, четверг, 23:00
Лига Европы, 8 тур
1 : 0
Завершен
Фрайбург
90+2'
О. Жиру (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Лилль - Фрайбург
Завершен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Оливье Жиру
90'
+2
90'
+3'
Желтая карточка
Хакон Арнар Харальдссон
86'
83'
Замена
Энтони Юнг
️️️️➡️️
Юито Сузуки
83'
Замена
Патрик Остерхаге
️️️️➡️️
Йоан Манзамби
Замена
Ромен Перро
️️️️➡️️
Кельвин Вердонк
82'
Замена
Оливье Жиру
️️️️➡️️
Фелиш Коррея
82'
74'
Красная карточка
Максимилиан Эггештайн
(серьезный фол)
Желтая карточка
Бенжамин Андре
(фол)
72'
72'
Замена
Сирьак Ириэ
️️️️➡️️
Ян-Никлас Бесте
60'
Замена
Игор Матанович
️️️️➡️️
Жуниор Адаму
60'
Замена
Дерри Шерхант
️️️️➡️️
Винченцо Грифо
45'
+1'
Показать весь матч
Live: Лилль - Фрайбург
Поле
Текстовая версия
89'
Правила нарушил Игор Матанович (Фрайбург).
89'
Хакон Арнар Харальдссон (Лилль) заработал штрафной в атаке.
87'
Сирьак Ириэ отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
86'
Хакон Арнар Харальдссон (Лилль) получил желтую карточку за фол.
86'
Правила нарушил Хакон Арнар Харальдссон (Лилль).
86'
Дерри Шерхант (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
Момент не реализован! Айсса Манди (Лилль).
83'
Замена у команды Фрайбург. Юито Сузуки ушел, Энтони Юнг вышел.
82'
Замена у команды Фрайбург. Йоан Манзамби ушел, Патрик Остерхаге вышел.
82'
Замена у команды Лилль. Кельвин Вердонк ушел, Ромен Перро вышел.
82'
Замена у команды Лилль. Фелиш Коррея ушел, Оливье Жиру вышел.
81'
Сирьак Ириэ отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
81'
Удар заблокирован. Бил Хакон Арнар Харальдссон (Лилль). Ассистент - Кельвин Вердонк.
80'
Йоан Манзамби отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
79'
Нгал'айель Мукау (Лилль) в офсайде.
78'
Удар заблокирован. Бил Тиагу Сантуш (Лилль). Ассистент - Натан Нгой.
77'
Правила нарушил Сирьак Ириэ (Фрайбург).
77'
Кельвин Вердонк (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Правила нарушил Нгал'айель Мукау (Лилль).
76'
Дерри Шерхант (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Пауза окончена. Матч продолжается.
75'
Пауза в матче. Травму получил Матиас Фернандес-Пардо (Лилль).
74'
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) получил красную карточку.
74'
Матиас Фернандес-Пардо (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
74'
Правила нарушил Максимилиан Эггештайн (Фрайбург).
72'
Замена у команды Фрайбург. Ян-Никлас Бесте ушел, Сирьак Ириэ вышел.
72'
Бенжамин Андре (Лилль) получил желтую карточку за фол.
72'
Правила нарушил Бенжамин Андре (Лилль).
72'
Дерри Шерхант (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Фелиш Коррея (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Правила нарушил Игор Матанович (Фрайбург).
69'
Филипп Треу (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Правила нарушил Матиас Фернандес-Пардо (Лилль).
69'
Тиагу Сантуш (Лилль) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ноа Атуболу (Фрайбург).
68'
Ян-Никлас Бесте отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
67'
Нгал'айель Мукау (Лилль) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ноа Атуболу (Фрайбург). Пас отдал Фелиш Коррея.
64'
Матиас Фернандес-Пардо (Лилль) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ноа Атуболу (Фрайбург). Проникающий пас делал Хакон Арнар Харальдссон.
63'
Бруно Огбус отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
63'
Удар заблокирован. Бил Фелиш Коррея (Лилль). Ассистент - Матиас Фернандес-Пардо.
61'
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) сыграл рукой.
61'
Удар заблокирован. Бил Йоан Манзамби (Фрайбург).
61'
Удар заблокирован. Бил Игор Матанович (Фрайбург).
60'
Берке Эзер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Фрайбург.
60'
Замена у команды Фрайбург. Жуниор Адаму ушел, Игор Матанович вышел.
59'
Замена у команды Фрайбург. Винченцо Грифо ушел, Дерри Шерхант вышел.
59'
Жуниор Адаму (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
59'
Правила нарушил Кельвин Вердонк (Лилль).
58'
Ян-Никлас Бесте (Фрайбург) заработал штрафной на правом фланге.
58'
Правила нарушил Кельвин Вердонк (Лилль).
56'
Момент не реализован! Жуниор Адаму (Фрайбург). Пас после быстрого прохода сделал Юито Сузуки.
55'
Нгал'айель Мукау (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
55'
Правила нарушил Йоан Манзамби (Фрайбург).
52'
Ноа Атуболу отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
51'
Натан Нгой отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Фрайбург.
50'
Винченцо Грифо (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
50'
Правила нарушил Тиагу Сантуш (Лилль).
48'
Ян-Никлас Бесте (Фрайбург) заработал штрафной в атаке.
48'
Правила нарушил Бенжамин Андре (Лилль).
47'
Фелиш Коррея (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Правила нарушил Филипп Треу (Фрайбург).
46'
Йоан Манзамби (Фрайбург) заработал штрафной в атаке.
46'
Правила нарушил Хакон Арнар Харальдссон (Лилль).
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45'
Сколько минут добавил судья? 1.
45'
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
Правила нарушил Тиагу Сантуш (Лилль).
42'
Кристиан Гюнтер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
39'
Тиагу Сантуш (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Правила нарушил Винченцо Грифо (Фрайбург).
38'
Удар заблокирован. Бил Жуниор Адаму (Фрайбург).
37'
Ян-Никлас Бесте (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
37'
Правила нарушил Кельвин Вердонк (Лилль).
33'
Тиагу Сантуш (Лилль) заработал штрафной в атаке.
33'
Правила нарушил Жуниор Адаму (Фрайбург).
30'
Хакон Арнар Харальдссон (Лилль) заработал штрафной на левом фланге.
30'
Правила нарушил Юито Сузуки (Фрайбург).
29'
Правила нарушил Хакон Арнар Харальдссон (Лилль).
29'
Бруно Огбус (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
23'
Момент не реализован! Хакон Арнар Харальдссон (Лилль).
20'
Пауза окончена. Матч продолжается.
19'
Пауза в матче. Травму получил Жуниор Адаму (Фрайбург).
17'
Хакон Арнар Харальдссон (Лилль) заработал штрафной на правом фланге.
17'
Правила нарушил Бруно Огбус (Фрайбург).
14'
Винченцо Грифо (Фрайбург) в офсайде.
13'
Тиагу Сантуш (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
13'
Правила нарушил Винченцо Грифо (Фрайбург).
12'
Пауза окончена. Матч продолжается.
12'
Пауза в матче. Проблемы у команды Лилль.
10'
Йоан Манзамби (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
10'
Правила нарушил Бенжамин Андре (Лилль).
9'
Максимилиан Эггештайн (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
9'
Правила нарушил Натан Нгой (Лилль).
9'
Момент не реализован! Айсса Манди (Лилль). Навешивал Хакон Арнар Харальдссон с углового.
8'
Бруно Огбус отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Лилль.
6'
Правила нарушил Жуниор Адаму (Фрайбург).
6'
Айюб Буадди (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
5'
Правила нарушил Юито Сузуки (Фрайбург).
5'
Айюб Буадди (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
5'
Правила нарушил Жуниор Адаму (Фрайбург).
5'
Бенжамин Андре (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
3'
Винченцо Грифо (Фрайбург) заработал штрафной на своей половине поля.
3'
Правила нарушил Тиагу Сантуш (Лилль).
2'
Фелиш Коррея (Лилль) сыграл рукой.
2'
Правила нарушил Юито Сузуки (Фрайбург).
2'
Айюб Буадди (Лилль) заработал штрафной на своей половине поля.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лилль
1
Берке Эзер
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
6
Айюб Буадди
АП
27
Фелиш Коррея
ЦФ
7
Матиас Фернандес-Пардо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
30
Кристиан Гюнтер
(К)
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
9
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Лилль
60
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
43
Younes Lachaab
ЦФ
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
22
Сирьак Ириэ
РФ
3-1-2-1-3
1
Эзер
24
Вердонк
2
Манди
22
Сантуш
6
Мукау
10
Харальдссон
21
Андре
6
Буадди
3
Нгой
7
Фернандес-Пардо
27
Коррея
3-3-3-1
1
Атуболу
29
Треу
28
Гинтер
30
Гюнтер
43
Огбус
8
Эггештайн
9
Манзамби
32
Грифо
14
Сузуки
19
Бесте
9
Адаму
24
Вердонк
15
Перро
15
Перро
24
Вердонк
27
Коррея
9
Жиру
9
Жиру
27
Коррея
14
Сузуки
5
Юнг
5
Юнг
14
Сузуки
9
Манзамби
6
Остерхаге
6
Остерхаге
9
Манзамби
32
Грифо
7
Шерхант
7
Шерхант
32
Грифо
9
Адаму
31
Матанович
31
Матанович
9
Адаму
19
Бесте
22
Ириэ
22
Ириэ
19
Бесте
Остались в запасе
Лилль
Фрайбург
60
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
4
Александро
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
43
Younes Lachaab
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
60
Zadig Lanssade
ВР
16
Арно Бодар
ВР
4
Александро
ЦЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
33
Лилиан Баре
ОП
42
Saad Boussadia
ЦП
35
Сориба Диауне
ЛВ
14
Marius Sivertsen Broholm
ЦФ
43
Younes Lachaab
ЦФ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Лилль
Точно не сыграют
Осаме Сахрауи
ЛВ
Набиль Бенталеб
ЦП
Андре Гомеш
ЦП
Хамза Игамане
ЦФ
Усман Туре
ЦЗ
Тома Менье
ПЗ
Марк-Орель Каяр
ВР
Этан Мбаппе
ЦП
Фрайбург
Точно не сыграют
Лукас Кюблер
ПЗ
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
Филипп Линхарт
ЦЗ
Статистика матча Лилль - Фрайбург
2
1
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
8
2
Нарушения
16
17
Офсайды
1
1
Количество передач
538
295
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.61
0.41
xGP (предотвращенные голы)
0.41
0.41
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Пьер Моруа
Посещаемость:
22583
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Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
0 : 2
17.05.2026
Осер
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
4 : 1
16.05.2026
РБ Лейпциг
Франция. Лига 1, 33 тур
Монако
0 : 1
10.05.2026
Лилль
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гамбург
3 : 2
10.05.2026
Фрайбург
Франция. Лига 1, 34 тур
Лилль
0 : 2
17.05.2026
Осер
Франция. Лига 1, 33 тур
Монако
0 : 1
10.05.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 32 тур
Лилль
1 : 1
03.05.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 31 тур
Париж
0 : 1
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0 : 3
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Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
4 : 1
16.05.2026
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Германия. Бундеслига, 33 тур
Гамбург
3 : 2
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