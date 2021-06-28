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Расписание матчей
Евро-2024
Франция - Швейцария
Франция - Швейцария: обзор матча 28 июня 2021
Франция
28.06.2021, понедельник, 22:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Швейцария
57'
К. Бензема
59'
К. Бензема
75'
П. Погба
15'
Х. Сеферович
81'
Х. Сеферович
90'
М. Гавранович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Швейцария
Пенальти не реализован!
К. Мбаппе
ГОЛ!
А. Мехмеди
4:5
ГОЛ!
П. Кимпембе
4:4
ГОЛ!
Р. Варгас
3:4
ГОЛ!
М. Тюрам
3:3
ГОЛ!
М. Аканджи
2:3
ГОЛ!
О. Жиру
2:2
ГОЛ!
Ф. Шер
1:2
ГОЛ!
П. Погба
1:1
ГОЛ!
М. Гавранович
0:1
Замена
М. Тюрам
️️️️
К. Коман
111'
108'
Желтая карточка
М. Аканджи
97'
Замена
Ф. Шер
️️️️
Х. Сеферович
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Бензема
94'
Травма
К. Бензема
93'
Желтая карточка
Б. Павар
91'
90'
ГОЛ! 3:3!
М. Гавранович
Пас отдал
Г. Джака
Желтая карточка
К. Коман
88'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
А. Гризманн
88'
87'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Р. Родригес
81'
ГОЛ! 3:2!
Х. Сеферович
Пас отдал
К. Мбабу
79'
Замена
Р. Варгас
️️️️
Б. Эмболо
79'
Замена
К. Фасснахт
️️️️
С. Цубер
76'
Желтая карточка
Г. Джака
ГОЛ! 3:1!
П. Погба
75'
73'
Замена
К. Мбабу
️️️️
С. Видмер
73'
Замена
М. Гавранович
️️️️
Д. Шакири
61'
Желтая карточка
Р. Родригес
ГОЛ! 2:1!
К. Бензема
59'
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
К. Мбаппе
57'
55'
Пенальти не реализован!
Р. Родригес
Замена
К. Коман
️️️️
К. Лангле
46'
33'
Желтая карточка
Н. Эльведи
Желтая карточка
Р. Варан
30'
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сеферович
Пас отдал
С. Цубер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПАЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
19
Карим Бензема
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
14
Стивен Цубер
ЛАЗ
13
Рикардо Родригес
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Джердан Шакири
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Франция
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Корентен Толиссо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Тома Лемар
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
19
Марио Гавранович
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-2-2-3
1
Льорис
3
Кимпембе
5
Лангле
4
Варан
13
Канте
15
Павар
14
Рабьо
6
Погба
7
Гризманн
10
Мбаппе
19
Бензема
4-2-1-1-2
1
Зоммер
3
Видмер
5
Аканджи
4
Эльведи
13
Родригес
10
Джака
14
Цубер
8
Фройлер
23
Шакири
9
Сеферович
7
Эмболо
Коман
9
Тюрам
9
Тюрам
Коман
7
Гризманн
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Гризманн
5
Лангле
7
Коман
7
Коман
5
Лангле
19
Бензема
9
Жиру
9
Жиру
19
Бензема
9
Сеферович
22
Шер
22
Шер
9
Сеферович
3
Видмер
2
Мбабу
2
Мбабу
3
Видмер
14
Цубер
16
Фасснахт
16
Фасснахт
14
Цубер
7
Эмболо
17
Варгас
17
Варгас
7
Эмболо
23
Шакири
19
Гавранович
19
Гавранович
23
Шакири
13
Родригес
18
Мехмеди
18
Мехмеди
13
Родригес
Остались в запасе
Франция
Швейцария
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
12
Корентен Толиссо
ЦП
8
Тома Лемар
АП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Денис Закария
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
12
Корентен Толиссо
ЦП
8
Тома Лемар
АП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Денис Закария
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Франция - Швейцария
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Рапаллини
Стадион:
Национальный
Где смотреть матч:
Россия 1
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