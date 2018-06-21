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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Франция - Перу
Франция - Перу: обзор матча 21 июня 2018
Франция
21.06.2018, четверг, 18:00
Чемпионат мира, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Перу
34'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Перу
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
П. Погба
89'
Желтая карточка
П. Погба
86'
82'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
К. Куэва
81'
Желтая карточка
П. Акино
Замена
Н. Фекир
️️️️
А. Гризманн
80'
Замена
У. Дембеле
️️️️
К. Мбаппе
75'
46'
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Й. Йотун
46'
Замена
А. Сантамария
️️️️
А. Родригес
ГОЛ! 1:0!
К. Мбаппе
34'
23'
Желтая карточка
Х. Паоло Герреро
Желтая карточка
Б. Матюиди
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
14
Блейз Матюиди
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
2
Альберто Родригес
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
23
Педро Акино
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
8
Тома Лемар
АП
18
Набиль Фекир
АП
8
Флориан Товен
ПВ
7
Усман Дембеле
ПВ
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
22
Нильсон Лойола
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
7
Энди Поло
ПВ
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
7
Паоло Уртадо
ЦФ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
4-1-2-3
1
Льорис
21
Эрнандес
4
Варан
5
Умтити
15
Павар
13
Канте
6
Погба
14
Матюиди
7
Гризманн
10
Мбаппе
9
Жиру
4-2-1-3
1
Галлезе
15
Рамос
2
Родригес
19
Йотун
6
Трауко
23
Акино
10
Куэва
18
Каррильо
17
Адвинкула
9
Герреро
20
Флорес
6
Погба
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
6
Погба
7
Гризманн
18
Фекир
18
Фекир
7
Гризманн
10
Мбаппе
7
Дембеле
7
Дембеле
10
Мбаппе
2
Родригес
4
Сантамария
4
Сантамария
2
Родригес
19
Йотун
10
Фарфан
10
Фарфан
19
Йотун
10
Куэва
11
Руидиас
11
Руидиас
10
Куэва
Остались в запасе
Франция
Перу
8
Тома Лемар
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Корентен Толиссо
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Дидье Дешам
5
Мигель Араухо
ЦЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
3
Альдо Корсо
ПЗ
7
Энди Поло
ПВ
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
22
Нильсон Лойола
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
7
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
8
Тома Лемар
АП
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
22
Бенжамин Менди
ЛЗ
17
Адиль Рами
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Корентен Толиссо
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
Остались в запасе
5
Мигель Араухо
ЦЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
3
Альдо Корсо
ПЗ
7
Энди Поло
ПВ
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
22
Нильсон Лойола
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
7
Паоло Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Франция - Перу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Абдулла Мохаммед
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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