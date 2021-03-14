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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - Фортуна
Венло - Фортуна: обзор матча 14 марта 2021
Венло
14.03.2021, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 26 тур
1 : 3
Завершен
Фортуна
54'
Г. Якумакис
10'
Л. Семеду
59'
М. Сентьенс
66'
З. Флемминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - Фортуна
Желтая карточка
J. Arias
90'
+2
90'
+1
Замена
С. Мутуссами
️️️️
Л. Семеду
90'
Желтая карточка
М. Сентьенс
81'
Замена
Д. ван ден Бейс
️️️️
Т. Теки
81'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
С. Полтер
Желтая карточка
D. Post
78'
Замена
А. Донис
️️️️
J. John
77'
Замена
C. Kum
️️️️
L. Guwara
70'
Замена
J. Arias
️️️️
A. Swinkels
70'
66'
ГОЛ! 1:3!
З. Флемминг
Пас отдал
Л. Семеду
59'
ГОЛ! 1:2!
М. Сентьенс
ГОЛ! 1:1!
Г. Якумакис
54'
Желтая карточка
Г. Якумакис
46'
Замена
T. Hunte
️️️️
М. Шабани
46'
Замена
Я. Ремер
️️️️
S. Janssen
46'
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Семеду
Пас отдал
М. Сентьенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
8
Danny Post
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
32
Вито ван Крой
ПВ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
0
J. John
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
22
Bram Verbong
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
7
Тибо Верлинден
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
2-1-2-5
1
33
Пахоник
5
8
37
Шабани
32
ван Крой
0
7
Якумакис
15
25
5
4-3-1-2
1
ван Ош
4
Анга
38
4
Янссен
27
Кокс
5
Теки
25
Тирпа
20
Сентьенс
9
Флемминг
91
Полтер
7
Семеду
15
38
Ремер
38
Ремер
15
5
25
25
5
37
Шабани
27
27
37
Шабани
25
14
14
25
0
22
Донис
22
Донис
0
91
Полтер
7
Ханссон
7
Ханссон
91
Полтер
5
Теки
33
ван ден Бейс
33
ван ден Бейс
5
Теки
7
Семеду
8
Мутуссами
8
Мутуссами
7
Семеду
Остались в запасе
Венло
Фортуна
22
Bram Verbong
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
22
Bram Verbong
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
Остались в запасе
7
Тибо Верлинден
ЦП
24
Nassim El Ablak
ЦФ
20
Arian Kastrati
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
5
Gregoire Amiot
ЦФ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
55
Алексей Кошелев
ВР
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Венло - Фортуна
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
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