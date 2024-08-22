Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Форталеза - Росарио Сентраль
Форталеза - Росарио Сентраль: обзор матча 22 августа 2024
Форталеза
22.08.2024, четверг, 01:00
Копа Судамерикана, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Росарио Сентраль
53'
Х. Мартин Лусеро
78'
Я. Пикачу
90+2'
L. Sasha
48'
F. Mallo
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Форталеза - Росарио Сентраль
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Ибарра
ГОЛ! 3:1!
L. Sasha
90'
+2
Замена
Р. Кайзер
️️️️
Х. Мартин Лусеро
85'
Желтая карточка
Я. Пикачу
79'
79'
Замена
L. Giaccone
️️️️
J. Gomez
ГОЛ! 2:1!
Я. Пикачу
Пас отдал
Тинга
78'
Замена
Мойзес
️️️️
Б. Лопес
76'
Желтая карточка
Э. Бритес
65'
65'
Желтая карточка
F. Mallo
63'
Замена
M. Barbieri
️️️️
F. Mallo
59'
Замена
T. O'Connor
️️️️
М. Ловера
59'
Замена
А. Солари
️️️️
I. Malcorra
ГОЛ! 1:1!
Х. Мартин Лусеро
Пас отдал
Я. Пикачу
53'
48'
ГОЛ! 0:1!
F. Mallo
Пас отдал
I. Malcorra
Замена
Г. Насименту
️️️️
З. Велисон
46'
Замена
L. Sasha
️️️️
П. Аугусто
46'
46'
Замена
L. Martínez Dupuy
️️️️
Э. Копетти
Желтая карточка
П. Аугусто
24'
Желтая карточка
Т. Почеттино
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
2
Тинга
(К)
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
28
Зе Велисон
ОП
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
22
Яго Пикачу
ПП
77
Брено Лопес
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
18
Хуан Мартин Лусеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
15
Facundo Mallo
ЦЗ
2
Carlos Quintana
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
16
Mauricio Martínez
ЦП
10
Ignacio Malcorra
ЦП
11
Jonatan Gomez
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Форталеза
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
21
Мойзес
ЛВ
37
Kauan
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
10
Kervin Andrade
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
3
Kevin Silva
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
26
Lautaro Giaccone
ЦП
28
Tomás O'Connor
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
4-1-2-2-2
91
Пачеко
13
Кушчевич
14
2
Тинга
28
Велисон
28
Аугусто
22
Пикачу
8
Почеттино
77
Лопес
18
Лусеро
1
4-1-2-3
1
2
3
32
15
5
Ибарра
16
10
22
Копетти
17
Ловера
11
28
Аугусто
88
88
28
Аугусто
28
Велисон
35
Насименту
35
Насименту
28
Велисон
77
Лопес
21
Мойзес
21
Мойзес
77
Лопес
18
Лусеро
79
Кайзер
79
Кайзер
18
Лусеро
15
3
3
15
11
26
26
11
17
Ловера
28
28
17
Ловера
10
23
Солари
23
Солари
10
22
Копетти
17
17
22
Копетти
Остались в запасе
Форталеза
Росарио Сентраль
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
37
Kauan
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
3
Kevin Silva
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
45
Kevin Ortíz
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
ПЗ
37
Kauan
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
10
Kervin Andrade
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
3
Kevin Silva
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
45
Kevin Ortíz
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Статистика матча Форталеза - Росарио Сентраль
4
2
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
11
4
Офсайды
3
1
Количество передач
420
291
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
72
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Estadio Castelão, Fortaleza
Новости команд
Все
Форталеза
Росарио Сентраль
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
28 сентября
Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством
10 июля
4
«Безумный гном!»: Ди Мария – о перформансе Месси
23 июня
1
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
Только три аргентинца провели 100 матчей в Лиге чемпионов
29 января
«Торпедо» не доплатили 1+ миллион за трансфер самого дорогого игрока в истории клуба
2 апреля
«Торпедо» продало самого дорогого футболиста в истории клуба
2025.09.01 15:57
2
«Интернасьонал» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 1 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.31 09:11
«Форталеза» – «Мирассол»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.10
2025.08.24 09:12
«Флуминенсе» – «Форталеза»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.15 20:04
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
28 сентября
Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством
10 июля
4
«Безумный гном!»: Ди Мария – о перформансе Месси
23 июня
1
Только три аргентинца провели 100 матчей в Лиге чемпионов
29 января
Ди Мария сказал, в чем Роналду лучше Месси
27 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+