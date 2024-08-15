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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Росарио Сентраль - Форталеза
Росарио Сентраль - Форталеза: обзор матча 15 августа 2024
Росарио Сентраль
15.08.2024, четверг, 01:00
Копа Судамерикана, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Форталеза
6'
A. Sández
2'
Мариньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Росарио Сентраль - Форталеза
Желтая карточка
Х. Кампас
90'
87'
Желтая карточка
П. Аугусто
Желтая карточка
A. Modica
87'
Замена
L. Giaccone
️️️️
J. Gomez
85'
82'
Замена
З. Велисон
️️️️
М. Россетто
81'
Замена
I. Machuca
️️️️
Я. Пикачу
Замена
M. Barbieri
️️️️
C. Quintana
73'
Замена
K. Ortíz
️️️️
M. Martínez
73'
Замена
A. Modica
️️️️
Э. Копетти
72'
65'
Замена
Мойзес
️️️️
Р. Кайзер
65'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Т. Почеттино
Замена
I. Malcorra
️️️️
М. Ловера
55'
Желтая карточка
C. Quintana
45'
+4
45'
+1
Желтая карточка
T. Cardona
Желтая карточка
F. Mallo
44'
43'
Желтая карточка
М. Россетто
36'
Желтая карточка
Э. Бритес
ГОЛ! 1:1!
A. Sández
Пас отдал
F. Mallo
6'
4'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Мариньо
2'
ГОЛ! 0:1!
Мариньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
15
Facundo Mallo
ЦЗ
2
Carlos Quintana
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
16
Mauricio Martínez
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
22
Энцо Копетти
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Форталеза
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
14
Tomás Cardona
ЦЗ
2
Эмануэль Бритес
(К)
ПЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Томас Почеттино
АП
7
Мариньо
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
1
João Ricardo
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
28
Tomás O'Connor
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
10
Ignacio Malcorra
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
9
Agustin Modica
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
Форталеза
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
21
Мойзес
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
88
Lucas Sasha
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
11
Imanol Machuca
ЦП
6
Эммануэль Мартинес
АП
22
Яго Пикачу
ПП
10
Kervin Andrade
ЦФ
4-1-1-1-3
1
32
2
3
15
5
Ибарра
16
8
Кампас
11
17
Ловера
22
Копетти
4-2-3-2
2
Бритес
13
Кушчевич
14
91
Пачеко
5
Россетто
28
Аугусто
77
Лопес
8
Почеттино
7
Мариньо
79
Кайзер
1
2
3
3
2
16
45
45
16
17
Ловера
10
10
17
Ловера
11
26
26
11
22
Копетти
9
9
22
Копетти
5
Россетто
28
Велисон
28
Велисон
5
Россетто
Пикачу
11
11
Пикачу
8
Почеттино
6
Мартинес
6
Мартинес
8
Почеттино
7
Мариньо
22
Пикачу
22
Пикачу
7
Мариньо
79
Кайзер
21
Мойзес
21
Мойзес
79
Кайзер
Остались в запасе
Росарио Сентраль
Форталеза
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
28
Tomás O'Connor
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
28
Tomás O'Connor
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
25
Tobias Cervera
ЦФ
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
2
Тинга
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
35
Геркулес Насименту
ЦП
10
Kervin Andrade
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Главный тренер
Хуан Пабло Войвода
Статистика матча Росарио Сентраль - Форталеза
4
4
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
8
3
Нарушения
16
11
Офсайды
1
0
Количество передач
395
332
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
69
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Главный судья:
Алексис Эррера
Стадион:
Gigante de Arroyito, Rosario
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2025.09.01 15:57
2
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