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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ФК Харьков - Металлист
ФК Харьков - Металлист: обзор матча 26 мая 2009
ФК Харьков
26.05.2009, вторник, 19:00
Чемпионат Украины, 30 тур
1 : 2
Завершен
Металлист
49'
А. Фатрушняк
22'
П. Ксенз (АГ)
24'
А. Березовчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФК Харьков - Металлист
Замена
️️️️
Д. Олейник
Желтая карточка
А. Поступаленко
Замена
️️️️
Н. Гринченко
ГОЛ! 1:2!
А. Фатрушняк
Замена
️️️️
В. Слюсар
ГОЛ! 0:2!
А. Березовчук
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Ксенз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
ФК Харьков
12
Дмитрий Стойко
ВР
50
Андрей Фатрушняк
ЦЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
23
Николай Гринченко
ЦП
12
Артем Касьянов
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
Металлист
23
Игорь Бажан
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
2
Хонатан Майдана
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
8
Эдмар
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
15
Валентин Слюсар
ЦП
25
Зезето
ЦФ
4-2-1
12
Стойко
50
Фатрушняк
77
Комарницкий
14
Чеберячко
19
Ксенз
23
Гринченко
12
Касьянов
24
Платон
3-2-3-1-1
23
Бажан
4
Березовчук
26
Обрадович
2
Майдана
25
Семочко
33
Селин
8
Эдмар
14
Поступаленко
15
Слюсар
16
Олейник
25
Зезето
Остались в запасе
ФК Харьков
Металлист
Статистика матча ФК Харьков - Металлист
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 34 тур
Арсенал
4 : 1
10.06.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 33 тур
ФК Харьков
0 : 3
05.06.2010
Энергетик
Чемпионат Украины. Первая лига, 32 тур
Десна
3 : 1
29.05.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 31 тур
ФК Харьков
1 : 0
24.05.2010
Нива
Чемпионат Украины. Первая лига, 23 тур
Гелиос
0 : 1
07.05.2010
ФК Харьков
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
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ФК Харьков
Металлист
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
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2017.01.08 10:44
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
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Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
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