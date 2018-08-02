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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Спартак Сб
Спарта - Спартак Сб: обзор матча 02 августа 2018
Спарта
02.08.2018, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Спартак Сб
28'
Й. Шурал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Спартак Сб
Желтая карточка
А. Кипчиу
88'
Желтая карточка
Й. Шурал
75'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
63'
ГОЛ! 1:0!
Й. Шурал
28'
Начало матча
Статистика матча Спарта - Спартак Сб
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
Информация о матче
Стадион:
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Спартак Сб
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