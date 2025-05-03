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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Алания
Чайка - Алания: обзор матча 03 мая 2025
Чайка
03.05.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 31 тур
0 : 3
Завершен
Алания
45+2'
А. Закиров
81'
Р. Гогниев
89'
А. Козырев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чайка - Алания
90'
Замена
Д. Кокоев
️️️️
А. Хугаев
89'
ГОЛ! 0:3!
А. Козырев
89'
Замена
Т. Гаглоев
️️️️
Р. Гогниев
81'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гогниев
68'
Замена
Р. Дауров
️️️️
Д. Черткоев
Желтая карточка
Н. Кармаев
62'
58'
Замена
А. Козырев
️️️️
Т. Тобоев
Замена
М. Бамматгереев
️️️️
Д. Пивоваров
57'
Замена
В. Руденко
️️️️
Н. Маляров
57'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Закиров
Желтая карточка
К. Ибрагимов
31'
29'
Желтая карточка
М. Ышык
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
95
Андрей Ходанович
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
4
Камиль Ибрагимов
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Данила Янов
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
77
Станислав Библик
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
6
Мурат Ышык
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
88
Артур Бязров
ЦЗ
95
Спартак Гогниев
ЦЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
75
Сармат Огоев
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
11
Дато Черткоев
ПВ
27
Руслан Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Чайка
1
Михаил Штепа
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
97
Матвей Тороп
ЛВ
10
Муслим Бамматгереев
ЦП
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
19
Ярослав Арбузов
ПВ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Алания
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
71
Данил Казанцев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
21
Артур Козырев
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
28
Инал Дудаев
ЦП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
4-1-1-2-2
95
Ходанович
32
Пивоваров
4
Ибрагимов
45
Кармаев
2
Пелих
10
Зарыпбеков
7
Маляров
11
Николаев
13
Янов
77
Библик
7
Хохлачев
4-2-1-2-1
23
Натабашвили
19
Бутаев
88
Бязров
95
Гогниев
6
Ышык
8
Хугаев
75
Огоев
9
Закиров
11
Черткоев
18
Тобоев
27
Гогниев
32
Пивоваров
10
Бамматгереев
10
Бамматгереев
32
Пивоваров
7
Маляров
19
Руденко
19
Руденко
7
Маляров
11
Черткоев
17
Дауров
17
Дауров
11
Черткоев
18
Тобоев
21
Козырев
21
Козырев
18
Тобоев
8
Хугаев
17
Кокоев
17
Кокоев
8
Хугаев
27
Гогниев
30
Гаглоев
30
Гаглоев
27
Гогниев
Остались в запасе
Чайка
Алания
1
Михаил Штепа
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
71
Данил Казанцев
ОП
28
Инал Дудаев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
9
Олег Козаченко
ЦП
97
Матвей Тороп
ЛВ
19
Ярослав Арбузов
ПВ
Остались в запасе
24
Алил Магомедов
ВР
5
Заур Датиев
ЛЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
87
Тимур Булацев
ПЗ
71
Данил Казанцев
ОП
28
Инал Дудаев
ЦП
23
Виктор Нафиков
АП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Чайка - Алания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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