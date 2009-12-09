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Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Фиорентина
Ливерпуль - Фиорентина: обзор матча 09 декабря 2009
Ливерпуль
09.12.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 6 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Фиорентина
Желтая карточка
А. Джилардино
Замена
Ф. Аурелио
️️️️
Х. Маскерано
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
Л. Де Сильвестри
Замена
Д. Пачеко
️️️️
А. Аквилани
Замена
Х. Варгас
️️️️
М. Йоргенсен
Замена
М. Маркьонни
️️️️
М. Сантана
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Кейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
23
Стивен Дарби
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
8
Стивен Джеррард
АП
51
Йосси Бенаюн
ПП
7
Дирк Кейт
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Марио Сантана
АП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Фиорентина
90
Андреа Секулин
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
13
Рамзи Айя
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
45
Федерико Карраро
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
4-4-1-1
12
Кавальери
2
Инсуа
22
Аггер
37
Шкртел
23
Дарби
3
Доссена
14
Маскерано
20
Аквилани
51
Бенаюн
8
Джеррард
7
Кейт
4-4-1-1
1
Фрей
16
Комотто
3
Кролдруп
14
Натали
21
Паскуаль
10
Йоргенсен
18
Монтоливо
33
Донадель
29
Де Сильвестри
11
Сантана
19
Джилардино
14
Маскерано
6
Аурелио
6
Аурелио
14
Маскерано
20
Аквилани
22
Пачеко
22
Пачеко
20
Аквилани
7
Кейт
9
Торрес
9
Торрес
7
Кейт
10
Йоргенсен
11
Варгас
11
Варгас
10
Йоргенсен
11
Сантана
32
Маркьонни
32
Маркьонни
11
Сантана
29
Де Сильвестри
9
Кастильо
9
Кастильо
29
Де Сильвестри
Остались в запасе
Ливерпуль
Фиорентина
25
Пепе Рейна
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
45
Федерико Карраро
ЦП
13
Рамзи Айя
ЦЗ
90
Андреа Секулин
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
Остались в запасе
45
Федерико Карраро
ЦП
13
Рамзи Айя
ЦЗ
90
Андреа Секулин
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Ливерпуль - Фиорентина
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Примоз Архар
Марко Станчин (оба - Словения)
Резервный судья:
Роберто Понис (Словения)
Делегат:
Арно Саркисян (Армения)
Инспектор:
Андерс Маттссон (Финляндия)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 00:40 (в записи)
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