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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Индонезия - Филиппины
Индонезия - Филиппины: обзор матча 11 июня 2024
Индонезия
11.06.2024, вторник, 15:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа F, 6 тур
2 : 0
Завершен
Филиппины
32'
Т. Хайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индонезия - Филиппины
90'
+8
Желтая карточка
A. Aguinaldo
88'
Желтая карточка
Н. Этеридж
Замена
С. Уолш
️️️️
А. Мангкуалам
84'
Замена
Д. Драяд
️️️️
Р. Оратмангоен
84'
83'
Замена
J. Gayoso
️️️️
D. Demuynck
72'
Замена
A. Aguinaldo
️️️️
М. Бальдисимо
Замена
П. Архан
️️️️
К. Вердонк
67'
67'
Замена
P. Bugas
️️️️
P. Reichelt
Замена
И. Йеннер
️️️️
Н. Тджо-А-Он
63'
Замена
️️️️
Р. Струйк
63'
53'
Желтая карточка
М. Бальдисимо
ГОЛ! 1:0!
Т. Хайе
Пас отдал
Н. Тджо-А-Он
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индонезия
12
Эрнандо Ари
ВР
22
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
5
Ризки Ридхо
ЦЗ
17
Кельвин Вердонк
ЦЗ
23
Джастин Хюбнер
ЦЗ
3
Джей Идзес
ЦЗ
14
Аснави Мангкуалам
(К)
ПЗ
9
Рафаэль Струйк
ЛВ
19
Том Хайе
ЦП
7
Марселино Фердинан
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Филиппины
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
17
Адриан Угельвик
ЦЗ
8
Майкл Бальдисимо
ОП
9
Dylan Demuynck
ЦП
6
Kevin Ingreso
ЦП
21
Santi Rublico
ЦП
13
Alex Monis
ЦФ
20
Zico Bailey
ЦФ
18
Patrick Reichelt
(К)
ЦФ
Главный тренер
Карлес Куадрат
Индонезия
25
Надео Аргавината
ВР
16
Adi Satryo
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
12
Пратама Архан
ЛЗ
6
Сэнди Уолш
ПЗ
18
Ивар Йеннер
ЦП
15
Рики Камбуая
АП
8
Якоб Саюри
ПВ
10
Эги Маулана Викри
ПВ
15
Димас Драяд
ЦФ
Филиппины
1
Нил Этеридж
ВР
23
Christian Rontini
ЦЗ
12
Amani Aguinaldo
ЦЗ
5
Simen Lyngbo
ЦЗ
3
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
3-2-1-3
12
Ари
17
Вердонк
23
Хюбнер
3
Идзес
22
Тджо-А-Он
14
Мангкуалам
19
Хайе
9
Струйк
7
Фердинан
11
Оратмангоен
1-1-3-3
15
17
Угельвик
8
Бальдисимо
9
6
21
18
20
13
17
Вердонк
12
Архан
12
Архан
17
Вердонк
14
Мангкуалам
6
Уолш
6
Уолш
14
Мангкуалам
22
Тджо-А-Он
18
Йеннер
18
Йеннер
22
Тджо-А-Он
11
Оратмангоен
15
Драяд
15
Драяд
11
Оратмангоен
8
Бальдисимо
12
12
8
Бальдисимо
18
39
39
18
Остались в запасе
Индонезия
Филиппины
25
Надео Аргавината
ВР
16
Adi Satryo
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
15
Рики Камбуая
АП
8
Якоб Саюри
ПВ
10
Эги Маулана Викри
ПВ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
1
Нил Этеридж
ВР
23
Christian Rontini
ЦЗ
5
Simen Lyngbo
ЦЗ
3
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
Главный тренер
Карлес Куадрат
Остались в запасе
25
Надео Аргавината
ВР
16
Adi Satryo
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
15
Рики Камбуая
АП
8
Якоб Саюри
ПВ
10
Эги Маулана Викри
ПВ
Остались в запасе
1
Нил Этеридж
ВР
23
Christian Rontini
ЦЗ
5
Simen Lyngbo
ЦЗ
3
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Главный тренер
Карлес Куадрат
Статистика матча Индонезия - Филиппины
3
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
11
Офсайды
3
1
Количество передач
410
353
Сейвы
1
5
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Филиппины
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
03.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таджикистан
1 : 1
31.03.2026
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Мальдивы
0 : 2
18.11.2025
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Филиппины
3 : 1
14.10.2025
Восточный Тимор
Информация о матче
Стадион:
Gelora Bung Karno Stadium, Senayan
Посещаемость:
64942
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