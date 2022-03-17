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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фейеноорд - Партизан
Фейеноорд - Партизан: обзор матча 17 марта 2022
Фейеноорд
17.03.2022, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
3 : 1
Первый матч – 5 : 2
Завершен
Партизан
45'
С. Дессер
59'
Р. Нелсон
90'
Б. Линссен
61'
Рикарду
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Партизан
ГОЛ! 3:1!
Б. Линссен
Пас отдал
Й. Торнстра
90'
84'
Замена
М. Смилянич
️️️️
М. Евтович
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Л. Синистерра
80'
78'
Замена
Н. Йович
️️️️
К. Мениг
78'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
Рикарду
72'
Замена
Н. Терзич
️️️️
М. Йойич
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Г. Тил
72'
Замена
Б. Линссен
️️️️
С. Дессер
62'
Замена
️️️️
Р. Нелсон
62'
61'
ГОЛ! 2:1!
Рикарду
ГОЛ! 2:0!
Р. Нелсон
Пас отдал
Г. Тил
59'
ГОЛ! 1:0!
С. Дессер
Пас отдал
Й. Торнстра
45'
44'
Желтая карточка
М. Евтович
26'
Желтая карточка
С. Саничанин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
8
Марко Евтович
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
15
Александар Лутовац
ПВ
11
Квинси Мениг
ПВ
10
Рикарду
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Тейн Трост
ВР
20
Йоррит Хендрикс
ОП
16
Сем Валк
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Партизан
1
Александар Попович
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Марсиано
5
Сенеси
3
Хендрикс
2
Гертрейда
21
Торнстра
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
17
Нелсон
9
Дессер
3-1-2-2-2
85
Стеванович
6
Саничанин
73
Милетич
28
Урошевич
14
Зделар
8
Евтович
18
Йойич
11
Мениг
15
Лутовац
8
Маркович
10
Рикарду
20
Тил
20
Хендрикс
20
Хендрикс
20
Тил
17
Синистерра
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
17
Синистерра
9
Дессер
30
Линссен
30
Линссен
9
Дессер
10
Рикарду
7
Холендер
7
Холендер
10
Рикарду
8
Евтович
99
Смилянич
99
Смилянич
8
Евтович
11
Мениг
80
Йович
80
Йович
11
Мениг
18
Йойич
24
Терзич
24
Терзич
18
Йойич
Остались в запасе
Фейеноорд
Партизан
1
Тейс Янсен
ВР
1
Тейн Трост
ВР
16
Сем Валк
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
1
Александар Попович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
8
Лазар Павлович
АП
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Тейн Трост
ВР
16
Сем Валк
ЦП
Остались в запасе
1
Александар Попович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
8
Лазар Павлович
АП
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Фейеноорд - Партизан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
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2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
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