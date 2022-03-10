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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизан - Фейеноорд
Партизан - Фейеноорд: обзор матча 10 марта 2022
Партизан
10.03.2022, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 5
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Фейеноорд
13'
Б. Натхо
46'
Н. Йович
20'
Й. Торнстра
52'
С. Дессер
64'
Л. Гертрейда
71'
Л. Синистерра
77'
Й. Торнстра
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Партизан - Фейеноорд
Желтая карточка
Ф. Холендер
87'
87'
Замена
Б. Линссен
️️️️
С. Дессер
80'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Р. Нелсон
Желтая карточка
И. Вуячич
79'
77'
ГОЛ! 2:5!
Й. Торнстра
Пас отдал
С. Дессер
Замена
А. Лутовац
️️️️
М. Живкович
75'
Замена
Ф. Холендер
️️️️
М. Йойич
75'
71'
ГОЛ! 2:4!
Л. Синистерра
64'
ГОЛ! 2:3!
Л. Гертрейда
Замена
М. Евтович
️️️️
К. Мениг
57'
52'
ГОЛ! 2:2!
С. Дессер
Пас отдал
Л. Синистерра
48'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
ГОЛ! 2:1!
Н. Йович
46'
20'
ГОЛ! 1:1!
Й. Торнстра
Пас отдал
Л. Синистерра
Желтая карточка
К. Мениг
16'
Замена
Н. Йович
️️️️
Б. Натхо
16'
ГОЛ! 1:0!
Б. Натхо
Пас отдал
К. Мениг
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
7
Филип Холендер
ЛАЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
24
Никола Терзич
ПВ
15
Александар Лутовац
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
20
Леннард Хартджес
ОП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Попович
28
Урошевич
17
Живкович
5
Вуячич
6
Саничанин
14
Зделар
18
Йойич
10
Натхо
11
Мениг
29
Милованович
8
Маркович
4-2-1-2-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
21
Торнстра
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Нелсон
17
Синистерра
9
Дессер
18
Йойич
7
Холендер
7
Холендер
18
Йойич
11
Мениг
8
Евтович
8
Евтович
11
Мениг
10
Натхо
80
Йович
80
Йович
10
Натхо
17
Живкович
15
Лутовац
15
Лутовац
17
Живкович
17
Нелсон
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
17
Нелсон
9
Дессер
30
Линссен
30
Линссен
9
Дессер
Остались в запасе
Партизан
Фейеноорд
85
Неманья Стеванович
ВР
6
Михайло Илич
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
20
Леннард Хартджес
ОП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
6
Михайло Илич
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
23
Боян Остойич
ЦЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
24
Никола Терзич
ПВ
9
Самед Баждар
ЦФ
Остались в запасе
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
20
Леннард Хартджес
ОП
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Партизан - Фейеноорд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
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Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
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Партизан
0 : 2
24.10.2026
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- : -
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0 : 1
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Порту
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2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Партизан
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