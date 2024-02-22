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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ференцварош - Олимпиакос
Ференцварош - Олимпиакос: обзор матча 22 февраля 2024
Ференцварош
22.02.2024, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/16 финала
0 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Олимпиакос
45'
А. Эль-Кааби (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Олимпиакос
90'
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
Шикинью
Желтая карточка
М. Абу Фани
87'
Замена
Б. Катона
️️️️
Маркиньос
86'
79'
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Эль-Кааби
74'
Замена
Г. Масурас
️️️️
А. Орта
74'
Замена
В. Иборра
️️️️
К. Фортунис
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
К. Закариассен
67'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Э. Чивич
67'
Замена
Ч. Макрецкис
️️️️
Г. Уинго
46'
Замена
А. Пешич
️️️️
К. Кодро
46'
45'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Эль-Кааби
Желтая карточка
Б. Варга
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
6
Андре Орта
ЦП
22
Шикинью
АП
7
Константинос Фортунис
(К)
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
55
Балинт Катона
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
Олимпиакос
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-1-2-1-2
90
Дибус
77
Чивич
3
Ммае
26
Сиссе
2
Уинго
80
Майга
16
Закариассен
15
Абу Фани
10
Маркиньос
19
Кодро
19
Варга
4-1-1-2-2
1
Пасхалакис
23
Родиней
6
Карму
45
Рецос
3
Ортега
32
Хецце
6
Орта
22
Шикинью
7
Фортунис
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
77
Чивич
2
Рамирес
2
Рамирес
77
Чивич
2
Уинго
25
Макрецкис
25
Макрецкис
2
Уинго
16
Закариассен
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
16
Закариассен
10
Маркиньос
55
Катона
55
Катона
10
Маркиньос
19
Кодро
8
Пешич
8
Пешич
19
Кодро
7
Фортунис
10
Иборра
10
Иборра
7
Фортунис
22
Шикинью
12
Карвалью
12
Карвалью
22
Шикинью
6
Орта
7
Масурас
7
Масурас
6
Орта
9
Эль-Кааби
9
Йоветич
9
Йоветич
9
Эль-Кааби
Остались в запасе
Ференцварош
Олимпиакос
1
Адам Варга
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
76
Кристиан Лизтес
АП
Главный тренер
Деян Станкович
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
76
Кристиан Лизтес
АП
Остались в запасе
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Ференцварош - Олимпиакос
2
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
9
Нарушения
11
7
Офсайды
0
2
Количество передач
437
406
Сейвы
4
1
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.83
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Групама Арена
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