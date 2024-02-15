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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Олимпиакос - Ференцварош
Олимпиакос - Ференцварош: обзор матча 15 февраля 2024
Олимпиакос
15.02.2024, четверг, 20:45
Лига конференций, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Ференцварош
83'
А. Эль-Кааби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Ференцварош
Замена
В. Иборра
️️️️
К. Фортунис
90'
+2
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
А. Эль-Кааби
90'
+2
90'
Желтая карточка
М. Бен Ромдан
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
Родиней
83'
80'
Замена
М. Бешич
️️️️
М. Абу Фани
Замена
С. Йоветич
️️️️
Ж. Карвалью
78'
77'
Желтая карточка
Г. Уинго
75'
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
Маркиньос
75'
Замена
А. Пешич
️️️️
Б. Варга
Замена
Д. Поденсе
️️️️
Г. Масурас
62'
Замена
А. Орта
️️️️
С. Александропулос
62'
Желтая карточка
Д. Карму
61'
Желтая карточка
С. Александропулос
51'
37'
Желтая карточка
Ч. Макрецкис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
32
Сантьяго Хецце
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Константинос Фортунис
(К)
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
22
Шикинью
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Ференцварош
63
Даниэль Радноти
ВР
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
55
Балинт Катона
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Пасхалакис
3
Ортега
6
Карму
23
Родиней
5
Ндой
32
Хецце
14
Александропулос
7
Масурас
7
Фортунис
12
Карвалью
9
Эль-Кааби
4-1-3-1-1
90
Дибус
2
Уинго
3
Ммае
26
Сиссе
2
Рамирес
80
Майга
25
Макрецкис
16
Закариассен
15
Абу Фани
10
Маркиньос
19
Варга
7
Фортунис
10
Иборра
10
Иборра
7
Фортунис
14
Александропулос
6
Орта
6
Орта
14
Александропулос
7
Масурас
11
Поденсе
11
Поденсе
7
Масурас
9
Эль-Кааби
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Эль-Кааби
12
Карвалью
9
Йоветич
9
Йоветич
12
Карвалью
15
Абу Фани
17
Бешич
17
Бешич
15
Абу Фани
10
Маркиньос
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
10
Маркиньос
19
Варга
8
Пешич
8
Пешич
19
Варга
Остались в запасе
Олимпиакос
Ференцварош
65
A. Androutsos
ЦЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
63
Даниэль Радноти
ВР
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
55
Балинт Катона
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
65
A. Androutsos
ЦЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
22
Шикинью
АП
Остались в запасе
63
Даниэль Радноти
ВР
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
77
Элдар Чивич
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
55
Балинт Катона
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Олимпиакос - Ференцварош
2
3
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
9
14
Офсайды
1
2
Количество передач
455
340
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.53
0.31
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Георгиос Караискакис
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