Спартак - Зенит
Расписание матчей
Лига чемпионов
Ференцварош - Карабах
Ференцварош - Карабах: онлайн-трансляция 19 августа 2025
Ференцварош
19.08.2025, вторник, 22:00
Лига чемпионов, Play-offs
- : -
Ответный матч – 27.08.2025
Не начался
Карабах
Матч
Личные встречи
Статистика матча Ференцварош - Карабах
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Ференцварош
Карабах
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Карабах» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:45
«Спартак» рассматривает азербайджанского тренера
11 августа, 11:27
18
«Ференцварош» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75
11 августа, 09:16
«Карабах» – «Шкендия-79»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.65
11 августа, 08:45
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Ференцварош» – «Лудогорец»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.75
11 августа, 09:16
«Лудогорец» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2025
6 августа, 19:20
«Лудогорец» – «Ференцварош»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 6 августа 2025 с коэффициентом 2.5
5 августа, 08:38
«Ференцварош» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.85
29 июля, 10:49
Определились все пары плей-офф квалификации Лиги чемпионов
13 августа, 01:07
3
«Карабах» – «Шкендия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2025
12 августа, 18:45
«Спартак» рассматривает азербайджанского тренера
11 августа, 11:27
18
«Карабах» – «Шкендия-79»: прогноз и ставки на матч 12 августа с коэффициентом 1.65
11 августа, 08:45
«Шкендия» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2025
5 августа, 19:50
Больше новостей
Лига чемпионов
Лига чемпионов, Play-offs
Рейнджерс
- : -
19.08.2025
Брюгге
Лига чемпионов, Play-offs
Црвена Звезда
- : -
19.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, Play-offs
Ференцварош
- : -
19.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, Play-offs
Фенербахче
- : -
20.08.2025
Бенфика
Лига чемпионов, Play-offs
Селтик
- : -
20.08.2025
Кайрат
Лига чемпионов, Play-offs
Рейнджерс
- : -
19.08.2025
Брюгге
Лига чемпионов, Play-offs
Црвена Звезда
- : -
19.08.2025
Пафос
Лига чемпионов, Play-offs
Ференцварош
- : -
19.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, Play-offs
Фенербахче
- : -
20.08.2025
Бенфика
Лига чемпионов, Play-offs
Селтик
- : -
20.08.2025
Кайрат
Последние матчи
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Ференцварош
1 : 2
16.08.2025
Академия Пушкаша
Лига чемпионов, 3 раунд
Ференцварош
3 : 0
12.08.2025
Лудогорец
Лига чемпионов, 3 раунд
Карабах
5 : 1
12.08.2025
Шкендия
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
Ньиредьхаза
1 : 4
09.08.2025
Ференцварош
Лига чемпионов, 3 раунд
Лудогорец
0 : 0
06.08.2025
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 4 тур
Ференцварош
1 : 2
16.08.2025
Академия Пушкаша
Лига чемпионов, 3 раунд
Ференцварош
3 : 0
12.08.2025
Лудогорец
Венгрия. Национальный чемпионат, 3 тур
Ньиредьхаза
1 : 4
09.08.2025
Ференцварош
Лига чемпионов, 3 раунд
Лудогорец
0 : 0
06.08.2025
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 2 тур
Ференцварош
3 : 0
02.08.2025
Казинцбарцика
Лига чемпионов, 3 раунд
Карабах
5 : 1
12.08.2025
Шкендия
Лига чемпионов, 3 раунд
Шкендия
0 : 1
05.08.2025
Карабах
Лига чемпионов, 2 раунд
Карабах
1 : 0
30.07.2025
Шелбурн
Лига чемпионов, 2 раунд
Шелбурн
0 : 3
23.07.2025
Карабах
Азербайджан. Кубок, Финал
Карабах
2 : 3
31.05.2025
Сабах
