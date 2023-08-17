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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ференцварош - Хэмран
Ференцварош - Хэмран: обзор матча 17 августа 2023
Ференцварош
17.08.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 6 : 1
Завершен
Хэмран
41'
А. Траоре
69'
Б. Варга
6'
Д. Мбонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Хэмран
Замена
А. Гояк
️️️️
М. Абу Фани
81'
80'
Замена
С. Борг
️️️️
С. Пейнтсил
Замена
М. Абена
️️️️
М. Кнустер
75'
ГОЛ! 2:1!
Б. Варга
Пас отдал
Маркиньос
69'
Замена
К. Лизтес
️️️️
А. Траоре
61'
Замена
Маркиньос
️️️️
Т. Нгуэн
61'
55'
Желтая карточка
O. Bjeličić
Замена
Э. Чивич
️️️️
Г. Уинго
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Траоре
Пас отдал
Б. Варга
41'
38'
Замена
Р. Камензули
️️️️
Д. Мбонг
25'
Желтая карточка
Д. Мбонг
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мбонг
Пас отдал
Л. Монтебелло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Хэмран
22
Федерико Маркетти
ВР
69
Karlo Bilić
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
91
Эмерсон Марселина
ЦП
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
14
Elionay
ЦП
8
Nemanja Krstić
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
7
Люк Монтебелло
ЦФ
94
Julian Nenov
ЦФ
Ференцварош
33
Левенте Эри
ВР
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
88
Петер Барат
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
Хэмран
1
Анри Бонелло
ВР
31
Winiston Tom
ВР
23
Маттиас Дебоно
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
5
Sven Xerri
ЦЗ
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
19
Joseph Zerafa
ЦП
7
Shaisen Attard
ЦП
7
Jonny
ЦФ
4-3-1-2
1
Варга
6
Пашка
26
Сиссе
5
Кнустер
2
Уинго
15
Абу Фани
16
Закариассен
18
Зигер
93
Нгуэн
19
Варга
14
Траоре
2-4-1-3
22
Маркетти
7
Мбонг
69
27
14
8
91
Марселина
30
Пейнтсил
94
7
Монтебелло
21
Корбалан
93
Нгуэн
10
Маркиньос
10
Маркиньос
93
Нгуэн
2
Уинго
77
Чивич
77
Чивич
2
Уинго
5
Кнустер
14
Абена
14
Абена
5
Кнустер
15
Абу Фани
14
Гояк
14
Гояк
15
Абу Фани
14
Траоре
76
Лизтес
76
Лизтес
14
Траоре
7
Мбонг
3
Камензули
3
Камензули
7
Мбонг
30
Пейнтсил
4
Борг
4
Борг
30
Пейнтсил
Остались в запасе
Ференцварош
Хэмран
33
Левенте Эри
ВР
90
Денеш Дибус
ВР
88
Петер Барат
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
55
Балинт Катона
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
1
Анри Бонелло
ВР
31
Winiston Tom
ВР
23
Маттиас Дебоно
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
19
Joseph Zerafa
ЦП
7
Shaisen Attard
ЦП
7
Jonny
ЦФ
Остались в запасе
33
Левенте Эри
ВР
90
Денеш Дибус
ВР
88
Петер Барат
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
55
Балинт Катона
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
Остались в запасе
1
Анри Бонелло
ВР
31
Winiston Tom
ВР
23
Маттиас Дебоно
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
19
Joseph Zerafa
ЦП
7
Shaisen Attard
ЦП
7
Jonny
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Ференцварош - Хэмран
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Хэмран
Лига конференций, 1 раунд
Хэмран
1 : 2
16.07.2026
Рунавик
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 1
09.07.2026
Хэмран
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
18.12.2025
Хэмран
Лига конференций, 5 тур
Хэмран
0 : 2
11.12.2025
Шахтер
Лига конференций, 4 тур
Хэмран
3 : 1
27.11.2025
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