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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хэмран - Ференцварош
Хэмран - Ференцварош: обзор матча 10 августа 2023
Хэмран
10.08.2023, четверг, 20:30
Лига конференций, 3 раунд
1 : 6
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Ференцварош
89'
Л. Монтебелло
3'
М. Абу Фани
51'
К. Закариассен
53'
Б. Варга
56'
Б. Варга
65'
Б. Варга
90'
О. Квабена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэмран - Ференцварош
90'
ГОЛ! 1:6!
О. Квабена
Пас отдал
А. Траоре
ГОЛ! 1:5!
Л. Монтебелло
Пас отдал
R. Prša
89'
78'
Замена
Л. Пашка
️️️️
К. Рамирес
Желтая карточка
Л. Монтебелло
70'
Желтая карточка
С. Борг
66'
66'
Замена
Т. Нгуэн
️️️️
М. Абу Фани
66'
Замена
М. Кнустер
️️️️
И. Сиссе
65'
ГОЛ! 0:5!
Б. Варга
57'
Замена
О. Квабена
️️️️
М. Бен Ромдан
57'
Замена
Г. Уинго
️️️️
Ч. Макрецкис
56'
ГОЛ! 0:4!
Б. Варга
53'
ГОЛ! 0:3!
Б. Варга
51'
ГОЛ! 0:2!
К. Закариассен
45'
Желтая карточка
Ч. Макрецкис
Желтая карточка
J. Nenov
37'
Желтая карточка
R. Prša
32'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Абу Фани
Пас отдал
К. Закариассен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэмран
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
30
Сет Пейнтсил
ЛВ
91
Эмерсон Марселина
ЦП
27
Ognjen Bjeličić
ЦП
14
Elionay
ЦП
7
Jonny
ЦФ
94
Julian Nenov
ЦФ
21
Roko Prša
ЦФ
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
19
Бернабеш Варга
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Хэмран
23
Маттиас Дебоно
ВР
31
Winiston Tom
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
69
Karlo Bilić
ЦЗ
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
19
Joseph Zerafa
ЦП
8
Nemanja Krstić
ЦП
7
Shaisen Attard
ЦП
7
Люк Монтебелло
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
33
Левенте Эри
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
3-3-1-3
22
Маркетти
3
Камензули
4
Борг
7
Мбонг
91
Марселина
27
14
30
Пейнтсил
21
94
7
3-5-2
90
Дибус
3
Ммае
26
Сиссе
2
Рамирес
25
Макрецкис
5
Бен Ромдан
16
Закариассен
15
Абу Фани
18
Зигер
14
Траоре
19
Варга
2
Рамирес
6
Пашка
6
Пашка
2
Рамирес
26
Сиссе
5
Кнустер
5
Кнустер
26
Сиссе
25
Макрецкис
2
Уинго
2
Уинго
25
Макрецкис
15
Абу Фани
93
Нгуэн
93
Нгуэн
15
Абу Фани
5
Бен Ромдан
18
Квабена
18
Квабена
5
Бен Ромдан
Остались в запасе
Хэмран
Ференцварош
23
Маттиас Дебоно
ВР
31
Winiston Tom
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
69
Karlo Bilić
ЦЗ
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
19
Joseph Zerafa
ЦП
8
Nemanja Krstić
ЦП
7
Shaisen Attard
ЦП
7
Люк Монтебелло
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
10
Маркиньос
ЛВ
1
Адам Варга
ВР
33
Левенте Эри
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
23
Маттиас Дебоно
ВР
31
Winiston Tom
ВР
5
Sven Xerri
ЦЗ
69
Karlo Bilić
ЦЗ
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
19
Joseph Zerafa
ЦП
8
Nemanja Krstić
ЦП
7
Shaisen Attard
ЦП
7
Люк Монтебелло
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
Остались в запасе
10
Маркиньос
ЛВ
1
Адам Варга
ВР
33
Левенте Эри
ВР
14
Миенти Абена
ЦЗ
88
Петер Барат
ЦП
14
Амер Гояк
АП
55
Балинт Катона
АП
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Хэмран - Ференцварош
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хэмран
Лига конференций, 1 раунд
Хэмран
1 : 2
16.07.2026
Рунавик
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 1
09.07.2026
Хэмран
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
18.12.2025
Хэмран
Лига конференций, 5 тур
Хэмран
0 : 2
11.12.2025
Шахтер
Лига конференций, 4 тур
Хэмран
3 : 1
27.11.2025
Линкольн
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
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