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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Феникс - Рампла Хуниорс
Феникс - Рампла Хуниорс: обзор матча 06 октября 2024
Феникс
06.10.2024, воскресенье, 16:00
Уругвай. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Рампла Хуниорс
2'
S. de Marco
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Феникс - Рампла Хуниорс
Замена
F. Estoyanoff
️️️️
A. Alfaro
77'
Замена
F. de León
️️️️
S. da Silva
77'
73'
Желтая карточка
N. Dibble
72'
Замена
F. Casuriaga
️️️️
Л. Риналди
70'
Красная карточка
M. Núñez
68'
Желтая карточка
L. Centurion
Замена
W. Fernández
️️️️
M. Juambeltz
64'
57'
Замена
N. Dibble
️️️️
E. Almeida
46'
Замена
Н. Мескида
️️️️
J. Plada
Желтая карточка
S. Viera
22'
Желтая карточка
A. da Silveira
18'
Желтая карточка
A. Argachá
14'
ГОЛ! 1:0!
S. de Marco
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Феникс
25
Emiliano Marquez
ВР
24
Maximiliano Perg
ЦЗ
14
Agustín Alfaro
ЦЗ
23
Adrián Argachá
ЦЗ
40
Agustín da Silveira
ЦЗ
24
Juan Álvez
ЦЗ
5
Andrés Schetino
ЦП
24
Santiago Viera
ЦП
26
Sebastián de Marco
ЦП
8
Maximiliano Juambeltz
ЦФ
9
Sebastián da Silva
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Рампла Хуниорс
1
Andrés Samurio
ВР
3
Lautaro Centurion
ЦЗ
2
Andrés Madruga
ЦЗ
33
Gonzalo Camargo
ЦЗ
24
Федерико Баррандегуй
ЦЗ
20
Tomas Adoryan
ЦП
26
Matías Núñez
ЦП
15
Juan Plada
ЦП
7
Лаутаро Риналди
ЦФ
23
Enrique Almeida
ЦФ
19
Maximiliano Burruzo
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Феникс
33
Agustín Requena
ВР
20
Ricardo Chopitea
ЦЗ
28
Facundo Rodríguez
ЦЗ
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
16
Braulio Guisolfo
ЦП
17
Mauro Cachi
ЦП
55
Wiston Fernández
ЦП
11
Fabián Estoyanoff
ЦП
17
Facundo de León
ЦП
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
Рампла Хуниорс
12
Lucio Segovia
ВР
32
Diego Arismendi
ЦЗ
4
A. Graces
ЦЗ
28
Franco Casuriaga
ЦЗ
27
Lucas Peres
ЦЗ
5
Isaac Mendez
ЦП
11
Nicolás Dibble
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
24
Lucas Bassadone
ЦФ
21
Adrián Leites
ЦФ
3-2-3-2
25
23
40
24
14
24
5
24
26
9
8
4-3-3
1
2
33
24
Баррандегуй
3
20
26
15
19
23
7
Риналди
8
55
55
8
14
11
11
14
9
17
17
9
7
Риналди
28
28
7
Риналди
23
11
11
23
15
20
Мескида
20
Мескида
15
Остались в запасе
Феникс
Рампла Хуниорс
33
Agustín Requena
ВР
20
Ricardo Chopitea
ЦЗ
28
Facundo Rodríguez
ЦЗ
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
16
Braulio Guisolfo
ЦП
17
Mauro Cachi
ЦП
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
12
Lucio Segovia
ВР
32
Diego Arismendi
ЦЗ
4
A. Graces
ЦЗ
27
Lucas Peres
ЦЗ
5
Isaac Mendez
ЦП
24
Lucas Bassadone
ЦФ
21
Adrián Leites
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Бения
Остались в запасе
33
Agustín Requena
ВР
20
Ricardo Chopitea
ЦЗ
28
Facundo Rodríguez
ЦЗ
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
16
Braulio Guisolfo
ЦП
17
Mauro Cachi
ЦП
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
Остались в запасе
12
Lucio Segovia
ВР
32
Diego Arismendi
ЦЗ
4
A. Graces
ЦЗ
27
Lucas Peres
ЦЗ
5
Isaac Mendez
ЦП
24
Lucas Bassadone
ЦФ
21
Adrián Leites
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Главный тренер
Хавьер Бения
Статистика матча Феникс - Рампла Хуниорс
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Феникс
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 1
01.12.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 14 тур
Феникс
1 : 2
27.11.2024
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
2 : 2
18.11.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 12 тур
Феникс
0 : 6
13.11.2024
Насьональ
Уругвай. Примера, 11 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
11.11.2024
Феникс
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 15 тур
Рампла Хуниорс
1 : 1
30.11.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Рампла Хуниорс
0 : 1
26.11.2024
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Рампла Хуниорс
0 : 3
19.11.2024
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Бостон Ривер
1 : 0
14.11.2024
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 11 тур
Рампла Хуниорс
0 : 2
09.11.2024
Данубио
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Парке Капурро
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