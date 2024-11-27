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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Феникс - Депортиво Мальдонадо
Феникс - Депортиво Мальдонадо: обзор матча 27 ноября 2024
Феникс
27.11.2024, среда, 15:45
Уругвай. Примера, 14 тур
1 : 2
Завершен
Депортиво Мальдонадо
65'
A. Alfaro
90+3'
A. González
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Феникс - Депортиво Мальдонадо
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
A. González
90'
+1
Замена
N. Fuica
️️️️
G. Tanco
90'
Желтая карточка
R. César
Желтая карточка
A. Alfaro
78'
Замена
F. Estoyanoff
️️️️
S. da Silva
74'
68'
Желтая карточка
Á. Rodríguez
ГОЛ! 1:0!
A. Alfaro
65'
Замена
M. Cabrera
️️️️
W. Fernández
63'
60'
Замена
М. Суарес
️️️️
J. Martin Ginzo
60'
Замена
M. Montiel
️️️️
B. Centeno
6'
Желтая карточка
L. Núñez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Феникс
33
Agustín Requena
ВР
20
Ricardo Chopitea
ЦЗ
14
Agustín Alfaro
ЦЗ
24
Juan Álvez
ЦЗ
24
Santiago Viera
ЦП
17
Mauro Cachi
ЦП
5
Andrés Schetino
ЦП
16
Braulio Guisolfo
ЦП
55
Wiston Fernández
ЦП
15
Rodrigo Hernandez
ЦФ
9
Sebastián da Silva
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Депортиво Мальдонадо
1
Adriano Freitas
ВР
34
Gregorio Tanco
ЦЗ
27
Diego Romero
ЦЗ
4
Juan Martin Ginzo
ЦЗ
27
Ángel Rodríguez
ЦП
5
Lucas Núñez
ЦП
16
Renato César
ЦП
80
Bruno Centeno
ЦП
28
Santiago Cartagena
ЦП
7
Gonzalo Larrazabal
ЦП
10
Maximiliano Noble
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Феникс
1
Aarón Soria
ВР
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
20
Santiago Franca
ЦЗ
28
Facundo Rodríguez
ЦЗ
30
Matías Cabrera
ЦП
17
Facundo de León
ЦП
11
Fabián Estoyanoff
ЦП
8
Breno Caetano
ЦФ
18
A. Perez
ЦФ
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
Депортиво Мальдонадо
22
Gonzalo Silva
ВР
2
Nicolás Fuica
ЦЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
31
Franco Marino
ЦЗ
24
Marcos Montiel
ЦП
15
Sebastián González
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
9
Alexander González
ЦФ
30
Agustín Fernández
ЦФ
3-5-2
33
20
14
24
17
5
16
55
24
9
15
3-5-1-1
1
34
27
4
5
80
28
7
16
27
10
55
30
30
55
9
11
11
9
34
2
2
34
4
43
Суарес
43
Суарес
4
80
24
24
80
Остались в запасе
Феникс
Депортиво Мальдонадо
1
Aarón Soria
ВР
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
20
Santiago Franca
ЦЗ
28
Facundo Rodríguez
ЦЗ
17
Facundo de León
ЦП
8
Breno Caetano
ЦФ
18
A. Perez
ЦФ
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
22
Gonzalo Silva
ВР
31
Franco Marino
ЦЗ
15
Sebastián González
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
9
Alexander González
ЦФ
30
Agustín Fernández
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Остались в запасе
1
Aarón Soria
ВР
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
20
Santiago Franca
ЦЗ
28
Facundo Rodríguez
ЦЗ
17
Facundo de León
ЦП
8
Breno Caetano
ЦФ
18
A. Perez
ЦФ
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
Остались в запасе
22
Gonzalo Silva
ВР
31
Franco Marino
ЦЗ
15
Sebastián González
ЦП
20
Sebastián Tormo
ЦП
14
Rodrigo Muníz
ЦФ
9
Alexander González
ЦФ
30
Agustín Fernández
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Главный тренер
Хоакин Богоссян
Статистика матча Феникс - Депортиво Мальдонадо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Феникс
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 1
01.12.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 14 тур
Феникс
1 : 2
27.11.2024
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
2 : 2
18.11.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 12 тур
Феникс
0 : 6
13.11.2024
Насьональ
Уругвай. Примера, 11 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
11.11.2024
Феникс
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Депортиво Мальдонадо
0 : 1
14.11.2026
Серро
Уругвай. Примера, 13 тур
Альбион
0 : 0
03.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Парке Капурро
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