Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Феникс - Насьональ
Феникс - Насьональ: обзор матча 13 ноября 2024
Феникс
13.11.2024, среда, 22:30
Уругвай. Примера, 12 тур
0 : 6
Завершен
Насьональ
8'
Н. Лопес
28'
Н. Лопес (П)
84'
J. Recoba
85'
D. Zabala
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Феникс - Насьональ
85'
ГОЛ! 0:4!
D. Zabala
84'
ГОЛ! 0:3!
J. Recoba
73'
Замена
D. Zabala
️️️️
A. Galeano
71'
Желтая карточка
N. Rodríguez
Замена
A. Perez
️️️️
B. Caetano
67'
64'
Желтая карточка
J. Recoba
64'
Замена
N. Rodríguez
️️️️
L. Sanabria
64'
Замена
М. Перейра
️️️️
A. Castro
Замена
F. Rodríguez
️️️️
G. Pereira
58'
Замена
S. Cortelezzi
️️️️
A. Alfaro
46'
46'
Замена
J. Recoba
️️️️
Н. Лопес
36'
Желтая карточка
L. Sanabria
Желтая карточка
A. Schetino
32'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Лопес
Замена
M. Juambeltz
️️️️
S. de Marco
16'
8'
ГОЛ! 0:1!
Н. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Феникс
25
Emiliano Marquez
ВР
24
Juan Álvez
ЦЗ
40
Agustín da Silveira
ЦЗ
24
Maximiliano Perg
ЦЗ
13
Guillermo Pereira
ЦЗ
14
Agustín Alfaro
ЦЗ
17
Mauro Cachi
ЦП
5
Andrés Schetino
ЦП
24
Santiago Viera
ЦП
26
Sebastián de Marco
ЦП
8
Breno Caetano
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
17
Leandro Lozano
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Gabriel Báez
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
8
Lucas Sanabria
ЦП
22
Alexis Castro
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
23
Diego Polenta
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Феникс
33
Agustín Requena
ВР
28
Facundo Rodríguez
ЦЗ
20
Santiago Franca
ЦЗ
55
Wiston Fernández
ЦП
6
Santiago Scotto
ЦП
30
Matías Cabrera
ЦП
16
Braulio Guisolfo
ЦП
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
8
Maximiliano Juambeltz
ЦФ
18
A. Perez
ЦФ
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
9
Jeremia Recoba
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
18
Diego Herazo
ЦФ
24
Exequiel Mereles
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
3-2-4-1
25
24
13
14
40
24
17
24
26
5
8
3-1-2-4
1
Мехия
17
4
Коатес
23
28
Олива
8
22
11
Лопес
21
23
9
Сантандер
13
28
28
13
14
17
17
14
26
8
8
26
8
18
18
8
8
7
7
8
11
Лопес
9
9
11
Лопес
22
10
Перейра
10
Перейра
22
21
22
22
21
Остались в запасе
Феникс
Насьональ
33
Agustín Requena
ВР
20
Santiago Franca
ЦЗ
55
Wiston Fernández
ЦП
6
Santiago Scotto
ЦП
30
Matías Cabrera
ЦП
16
Braulio Guisolfo
ЦП
Главный тренер
Леонель Рокко
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
18
Diego Herazo
ЦФ
24
Exequiel Mereles
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Остались в запасе
33
Agustín Requena
ВР
20
Santiago Franca
ЦЗ
55
Wiston Fernández
ЦП
6
Santiago Scotto
ЦП
30
Matías Cabrera
ЦП
16
Braulio Guisolfo
ЦП
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
22
Rodrigo Chagas
ЦП
18
Diego Herazo
ЦФ
24
Exequiel Mereles
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Главный тренер
Альваро Рекоба
Статистика матча Феникс - Насьональ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Феникс
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 1
01.12.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 14 тур
Феникс
1 : 2
27.11.2024
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
2 : 2
18.11.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 12 тур
Феникс
0 : 6
13.11.2024
Насьональ
Уругвай. Примера, 11 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
11.11.2024
Феникс
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Парке Капурро
Новости команд
Все
Феникс
Насьональ
ЦСКА может купить колумбийского защитника за 6 миллионов
5 февраля
4
«Акрон» может совершить свой рекордный трансфер
1 февраля
Игрок «Насьоналя» потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес и умер
2024.08.28 10:49
Рекоба-младший забил дебютный гол за команду отца
2024.04.21 11:45
Молодежная сборная России назвала трех соперников по товарищеским матчам в марте
2024.03.01 16:32
ЦСКА может купить колумбийского защитника за 6 миллионов
5 февраля
4
«Акрон» может совершить свой рекордный трансфер
1 февраля
Игрок «Насьоналя» потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес и умер
2024.08.28 10:49
Рекоба-младший забил дебютный гол за команду отца
2024.04.21 11:45
Молодежная сборная России назвала трех соперников по товарищеским матчам в марте
2024.03.01 16:32
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+