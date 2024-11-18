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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Прогресо - Феникс
Прогресо - Феникс: обзор матча 18 ноября 2024
Прогресо
18.11.2024, понедельник, 22:30
Уругвай. Примера, 13 тур
2 : 2
Завершен
Феникс
16'
G. Colman
90+5'
G. Colman
53'
S. da Silva
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Прогресо - Феникс
ГОЛ! 2:1!
G. Colman
90'
+5
90'
+3
Замена
M. Perg
️️️️
S. da Silva
90'
+2
Желтая карточка
A. Requena
Красная карточка
A. Colombino
90'
90'
Красная карточка
E. Marquez
67'
Желтая карточка
A. da Silveira
Замена
B. Joaquín Hernández Álvarez
️️️️
H. Sequeira
65'
Замена
M. García
️️️️
A. García
65'
Замена
G. Alles
️️️️
P. Caballero
57'
53'
ГОЛ! 1:1!
S. da Silva
46'
Замена
F. de León
️️️️
B. Caetano
46'
Замена
A. Alfaro
️️️️
W. Fernández
38'
Желтая карточка
M. Juambeltz
Желтая карточка
J. Gonzalez
18'
ГОЛ! 1:0!
G. Colman
Пас отдал
A. Moreira
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Прогресо
1
Matías Castro
ВР
15
Mauro Martín
ЦЗ
2
Nicolás Gómez
ЦЗ
22
J. Gonzalez
ЦЗ
26
F. Silvera
ЦП
16
Pablo Caballero
ЦП
7
Alejandro García
ЦП
19
H. Sequeira
ЦФ
8
Adrián Colombino
ЦФ
27
A. Moreira
ЦФ
11
G. Colman
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Феникс
33
Agustín Requena
ВР
20
Ricardo Chopitea
ЦЗ
40
Agustín da Silveira
ЦЗ
24
Juan Álvez
ЦЗ
16
Braulio Guisolfo
ЦП
55
Wiston Fernández
ЦП
24
Santiago Viera
ЦП
17
Mauro Cachi
ЦП
9
Sebastián da Silva
ЦФ
8
Breno Caetano
ЦФ
8
Maximiliano Juambeltz
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Прогресо
33
Nahuel Suárez
ВР
4
Rodrigo Izquierdo
ЦЗ
3
Martín Marta
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
8
Mario García
ЦП
10
I. Lemmo
ЦП
27
Nahuel Ezequiel Albano Cháves
ЦФ
9
G. Alles
ЦФ
21
Gonzalo Barreto
ЦФ
30
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
ЦФ
Феникс
25
Emiliano Marquez
ВР
24
Maximiliano Perg
ЦЗ
20
Santiago Franca
ЦЗ
14
Agustín Alfaro
ЦЗ
5
Andrés Schetino
ЦП
6
Santiago Scotto
ЦП
17
Facundo de León
ЦП
11
Fabián Estoyanoff
ЦП
15
Rodrigo Hernandez
ЦФ
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
3-3-4
1
15
2
22
26
16
7
19
11
27
8
3-4-3
33
20
40
24
55
24
17
16
8
8
9
7
8
8
7
16
9
9
16
19
30
30
19
9
24
24
9
55
14
14
55
8
17
17
8
Остались в запасе
Прогресо
Феникс
33
Nahuel Suárez
ВР
4
Rodrigo Izquierdo
ЦЗ
3
Martín Marta
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
27
Nahuel Ezequiel Albano Cháves
ЦФ
21
Gonzalo Barreto
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
25
Emiliano Marquez
ВР
20
Santiago Franca
ЦЗ
5
Andrés Schetino
ЦП
6
Santiago Scotto
ЦП
11
Fabián Estoyanoff
ЦП
15
Rodrigo Hernandez
ЦФ
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
Главный тренер
Леонель Рокко
Остались в запасе
33
Nahuel Suárez
ВР
4
Rodrigo Izquierdo
ЦЗ
3
Martín Marta
ЦЗ
29
Nicolas Fernandez
ЦЗ
10
I. Lemmo
ЦП
27
Nahuel Ezequiel Albano Cháves
ЦФ
21
Gonzalo Barreto
ЦФ
Остались в запасе
25
Emiliano Marquez
ВР
20
Santiago Franca
ЦЗ
5
Andrés Schetino
ЦП
6
Santiago Scotto
ЦП
11
Fabián Estoyanoff
ЦП
15
Rodrigo Hernandez
ЦФ
17
Sergio Cortelezzi
ЦФ
Главный тренер
Карлос Каноббио
Главный тренер
Леонель Рокко
Статистика матча Прогресо - Феникс
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Прогресо
Уругвай. Примера, 15 тур
Прогресо
1 : 1
19.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 14 тур
Серро Ларго
2 : 2
13.11.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
0 : 2
01.11.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 12 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 1
25.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 11 тур
Прогресо
2 : 0
17.10.2026
Хувентуд
Феникс
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 1
01.12.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 14 тур
Феникс
1 : 2
27.11.2024
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 13 тур
Прогресо
2 : 2
18.11.2024
Феникс
Уругвай. Примера, 12 тур
Феникс
0 : 6
13.11.2024
Насьональ
Уругвай. Примера, 11 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 0
11.11.2024
Феникс
Информация о матче
Главный судья:
Mathias De Armas, Uruguay
Стадион:
Абрахам Паладино
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