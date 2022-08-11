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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Словацко - Фенербахче
Словацко - Фенербахче: обзор матча 11 августа 2022
Словацко
11.08.2022, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Фенербахче
58'
О. Шашинка
56'
С. Дурсун
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Словацко - Фенербахче
89'
Желтая карточка
Э. Мор
Замена
В. Синявский
️️️️
М. Томич
84'
74'
Замена
Г. Энрике
️️️️
М. Лемос
Замена
Л. Козак
️️️️
О. Шашинка
72'
65'
Замена
М. Зайц
️️️️
М. Креспо
65'
Замена
Ф. Новак
️️️️
Л. Перес
Замена
М. Кохут
️️️️
В. Левин
65'
65'
Замена
Э. Мор
️️️️
Брума
Замена
Я. Калабишка
️️️️
Д. Хользер
64'
Замена
П. Рейнберк
️️️️
П. Шимко
64'
ГОЛ! 1:1!
О. Шашинка
Пас отдал
М. Травник
58'
56'
ГОЛ! 0:1!
С. Дурсун
Желтая карточка
М. Доски
43'
16'
Желтая карточка
Л. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
14
Мерчас Доски
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
77
Брума
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
30
Томаш Фристак
ВР
91
Ян Калабишка
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
17
Марек Полашек
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
29
Marko Merdović
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
18
Либор Козак
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Эмре Мор
ПВ
17
Бурак Капачак
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
3-2-4-1
1
Нгуйен
4
Шимко
14
Доски
95
Хользер
3
Кадлец
27
Томич
28
Даничек
88
Левин
11
Петржела
10
Травник
27
Шашинка
4-2-3-1
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
14
Перес
41
Салаи
3
Лемос
5
Юкшек
19
Креспо
9
Росси
15
Гюлер
77
Брума
19
Дурсун
95
Хользер
91
Калабишка
91
Калабишка
95
Хользер
4
Шимко
23
Рейнберк
23
Рейнберк
4
Шимко
27
Томич
99
Синявский
99
Синявский
27
Томич
88
Левин
21
Кохут
21
Кохут
88
Левин
27
Шашинка
18
Козак
18
Козак
27
Шашинка
3
Лемос
13
Энрике
13
Энрике
3
Лемос
14
Перес
57
Новак
57
Новак
14
Перес
19
Креспо
8
Зайц
8
Зайц
19
Креспо
77
Брума
7
Мор
7
Мор
77
Брума
Остались в запасе
Словацко
Фенербахче
31
Иржи Борек
ВР
30
Томаш Фристак
ВР
17
Марек Полашек
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
29
Marko Merdović
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
18
Линкольн
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
30
Томаш Фристак
ВР
17
Марек Полашек
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
29
Marko Merdović
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
18
Линкольн
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Словацко - Фенербахче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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