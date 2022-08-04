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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Словацко
Фенербахче - Словацко: обзор матча 04 августа 2022
Фенербахче
04.08.2022, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
3 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Словацко
17'
Э. Мор
45+2'
Линкольн
81'
Линкольн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Словацко
90'
+3
Желтая карточка
В. Синявский
86'
Замена
М. Кохут
️️️️
М. Травник
ГОЛ! 3:0!
Линкольн
Пас отдал
Брума
81'
Замена
Ф. Новак
️️️️
Ф. Кадиоглу
77'
69'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
П. Рейнберк
65'
Желтая карточка
М. Травник
63'
Замена
В. Синявский
️️️️
Д. Хользер
63'
Замена
М. Томич
️️️️
М. Петржела
Замена
М. Креспо
️️️️
М. Зайц
60'
Замена
Брума
️️️️
Э. Мор
60'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Росси
60'
Желтая карточка
Э. Мор
55'
48'
Вторая желтая
С. Хофманн
46'
Замена
В. Левин
️️️️
М. Хавлик
ГОЛ! 2:0!
Линкольн
45'
+2
27'
Желтая карточка
С. Хофманн
ГОЛ! 1:0!
Э. Мор
Пас отдал
Линкольн
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Эмре Мор
ПВ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
14
Мерчас Доски
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
Главный тренер
Мартин Шведик
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
19
Мигель Креспо
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
17
Марек Полашек
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
31
Иржи Борек
ЦФ
3-1-2-3-1
54
Четин
13
Энрике
41
Салаи
26
Осайи-Самуэль
15
Арао
24
Кадиоглу
8
Зайц
9
Росси
18
Линкольн
7
Мор
13
Валенсия
3-2-4
1
Нгуйен
23
Рейнберк
91
Калабишка
95
Хользер
3
Кадлец
14
Доски
10
Травник
11
Петржела
28
Даничек
20
Хавлик
24
Кадиоглу
57
Новак
57
Новак
24
Кадиоглу
8
Зайц
19
Креспо
19
Креспо
8
Зайц
7
Мор
77
Брума
77
Брума
7
Мор
9
Росси
19
Дурсун
19
Дурсун
9
Росси
11
Петржела
27
Томич
27
Томич
11
Петржела
20
Хавлик
88
Левин
88
Левин
20
Хавлик
95
Хользер
99
Синявский
99
Синявский
95
Хользер
10
Травник
21
Кохут
21
Кохут
10
Травник
23
Рейнберк
27
Вехета
27
Вехета
23
Рейнберк
Остались в запасе
Фенербахче
Словацко
1
Алтай Баиндыр
ВР
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
17
Марек Полашек
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
31
Иржи Борек
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
97
Фуркан Онур Акюз
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
15
Арда Гюлер
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
17
Марек Полашек
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
31
Иржи Борек
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Фенербахче - Словацко
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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