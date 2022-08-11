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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Петрокуб - Фехервар
Петрокуб - Фехервар: обзор матча 11 августа 2022
Петрокуб
11.08.2022, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Фехервар
34'
C. Sandu (П)
31'
Б. Зивзивадзе
40'
Б. Зивзивадзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Петрокуб - Фехервар
Желтая карточка
A. Fedorov
89'
74'
Замена
Z. Kojnok
️️️️
Л. Него
Замена
A. Fedorov
️️️️
В. Амброш
74'
Замена
А. Бежан
️️️️
В. Богачук
64'
63'
Замена
R. Pinto
️️️️
Е. Макаренко
63'
Замена
М. Хайстер
️️️️
Стопира
63'
Замена
К. Бумба
️️️️
Б. Зивзивадзе
Желтая карточка
К. Котогой
55'
46'
Замена
К. Кодро
️️️️
П. Дардаи
Замена
M. Lupan
️️️️
C. Sandu
46'
Замена
К. Котогой
️️️️
И. Жардан
46'
40'
ГОЛ! 1:2!
Б. Зивзивадзе
Пас отдал
П. Дардаи
34'
Желтая карточка
А. Фиола
ГОЛ с пенальти! 1:1!
C. Sandu
34'
31'
ГОЛ! 0:1!
Б. Зивзивадзе
Пас отдал
Е. Макаренко
Желтая карточка
И. Жардан
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петрокуб
12
Кристиан Аврам
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
21
Максим Потырнике
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
79
Виктор Богачук
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
9
Владимир Амброш
ЦП
10
Constantin Sandu
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Фехервар
5
Аттила Фиола
ЦЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
10
Пал Дардаи
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Петрокуб
24
Ianuș Jaman
ЦЗ
23
Mihai Lupan
ЦП
80
Alexandru Graur
ЦП
94
Корнелиу Котогой
ЦП
77
Ruslan Banzaru
ЦФ
1
Игорь Мостовей
ЦФ
10
Александру Бежан
ЦФ
13
Artem Fedorov
ЦФ
Фехервар
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
10
Клаудиу Бумба
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
4-5-1
12
Аврам
67
Ревенко
4
Мудрак
90
Жардан
21
Потырнике
5
Платика
79
Богачук
7
Йосипой
9
Амброш
13
Кожокару
10
3-2-1-5
6
Люфтнер
2
Стопира
11
Хандья
77
Него
5
Фиола
8
Макаренко
10
Дардаи
11
Зивзивадзе
70
Бамгбойе
3
42
Роков
10
23
23
10
90
Жардан
94
Котогой
94
Котогой
90
Жардан
79
Богачук
10
Бежан
10
Бежан
79
Богачук
9
Амброш
13
13
9
Амброш
77
Него
29
29
77
Него
2
Стопира
2
Хайстер
2
Хайстер
2
Стопира
8
Макаренко
21
21
8
Макаренко
11
Зивзивадзе
10
Бумба
10
Бумба
11
Зивзивадзе
10
Дардаи
19
Кодро
19
Кодро
10
Дардаи
Остались в запасе
Петрокуб
Фехервар
24
Ianuș Jaman
ЦЗ
80
Alexandru Graur
ЦП
77
Ruslan Banzaru
ЦФ
1
Игорь Мостовей
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
7
Иван Петряк
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
24
Ianuș Jaman
ЦЗ
80
Alexandru Graur
ЦП
77
Ruslan Banzaru
ЦФ
1
Игорь Мостовей
ЦФ
Остались в запасе
7
Иван Петряк
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
63
Dániel Kovács
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Петрокуб - Фехервар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
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Состой Стадион
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