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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фехервар - Петрокуб
Фехервар - Петрокуб: обзор матча 04 августа 2022
Фехервар
04.08.2022, четверг, 21:55
Лига конференций, 3 раунд
5 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Петрокуб
20'
П. Дардаи
23'
К. Кодро (П)
35'
Стопира
66'
И. Петряк
88'
Б. Зивзивадзе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Фехервар - Петрокуб
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Б. Зивзивадзе
88'
Желтая карточка
Z. Kojnok
83'
Замена
Z. Kojnok
️️️️
Л. Него
82'
73'
Замена
A. Fedorov
️️️️
М. Кожокару
Замена
P. Pokorný
️️️️
К. Бумба
70'
70'
Замена
A. Graur
️️️️
М. Потырнике
Желтая карточка
И. Петряк
67'
ГОЛ! 4:0!
И. Петряк
66'
Замена
Е. Макаренко
️️️️
R. Pinto
62'
Желтая карточка
А. Шабанов
55'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
К. Кодро
46'
Замена
Ф. Бамгбойе
️️️️
П. Дардаи
46'
45'
+2
Желтая карточка
К. Котогой
40'
Желтая карточка
И. Жардан
ГОЛ! 3:0!
Стопира
Пас отдал
П. Дардаи
35'
30'
Замена
M. Lupan
️️️️
А. Бежан
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Кодро
23'
ГОЛ! 1:0!
П. Дардаи
Пас отдал
К. Кодро
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
5
Аттила Фиола
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
21
Rúben Pinto
ЦП
10
Клаудиу Бумба
ЦП
7
Иван Петряк
ЦФ
63
Dániel Kovács
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
10
Пал Дардаи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Петрокуб
12
Кристиан Аврам
ВР
67
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
21
Максим Потырнике
ЦЗ
7
Мариус Йосипой
ЦП
9
Владимир Амброш
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
94
Корнелиу Котогой
ЦП
10
Александру Бежан
ЦФ
11
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Фехервар
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
29
Zsolt Kojnok
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
74
Bence Babos
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
27
Кевин Шобот
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Петрокуб
24
Ianuș Jaman
ЦЗ
23
Mihai Lupan
ЦП
80
Alexandru Graur
ЦП
1
Игорь Мостовей
ЦФ
13
Artem Fedorov
ЦФ
77
Ruslan Banzaru
ЦФ
4-3-4
5
Фиола
2
Стопира
11
Хандья
77
Него
31
Шабанов
21
10
Бумба
7
Петряк
10
Дардаи
19
Кодро
63
4-4-2
12
Аврам
90
Жардан
4
Мудрак
21
Потырнике
67
Ревенко
9
Амброш
13
Кожокару
94
Котогой
7
Йосипой
11
Платика
10
Бежан
77
Него
29
29
77
Него
21
8
Макаренко
8
Макаренко
21
10
Дардаи
70
Бамгбойе
70
Бамгбойе
10
Дардаи
10
Бумба
3
3
10
Бумба
19
Кодро
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
19
Кодро
10
Бежан
23
23
10
Бежан
21
Потырнике
80
80
21
Потырнике
13
Кожокару
13
13
13
Кожокару
Остались в запасе
Фехервар
Петрокуб
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
74
Bence Babos
ЦП
27
Кевин Шобот
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
24
Ianuș Jaman
ЦЗ
1
Игорь Мостовей
ЦФ
77
Ruslan Banzaru
ЦФ
Главный тренер
Джованни Костантино
Остались в запасе
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
74
Bence Babos
ЦП
27
Кевин Шобот
ЦФ
42
Эмил Роков
ЦФ
Остались в запасе
24
Ianuș Jaman
ЦЗ
1
Игорь Мостовей
ЦФ
77
Ruslan Banzaru
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Джованни Костантино
Статистика матча Фехервар - Петрокуб
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Информация о матче
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