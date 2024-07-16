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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ФКСБ - Виртус
ФКСБ - Виртус: обзор матча 16 июля 2024
ФКСБ
16.07.2024, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 1 раунд
4 : 0
Первый матч – 7 : 1
Завершен
Виртус
20'
А. Балутэ
28'
М. Эджума
36'
М. Эджума
72'
Д. Микулеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Виртус
ГОЛ! 4:0!
Д. Микулеску
Пас отдал
Д. Попа
72'
Замена
А. Шут
️️️️
М. Стефанеску
61'
Замена
Д. Олару
️️️️
А. Балутэ
61'
Замена
Д. Попа
️️️️
М. Эджума
46'
Замена
I. Pantiru
️️️️
Д. Кики
46'
Замена
А. Муси
️️️️
L. Phelipe
46'
ГОЛ! 3:0!
М. Эджума
36'
ГОЛ! 2:0!
М. Эджума
Пас отдал
М. Стефанеску
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Балутэ
20'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча ФКСБ - Виртус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 18 тур
Фарул
- : -
04.12.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
2 : 0
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Виртус
Лига конференций, 1 раунд
Виртус
1 : 0
16.07.2026
Дила
Лига конференций, 1 раунд
Дила
3 : 1
09.07.2026
Виртус
Лига конференций, 4 раунд
Виртус
1 : 3
28.08.2025
Брейдаблик
Лига конференций, 4 раунд
Брейдаблик
2 : 1
21.08.2025
Виртус
Лига конференций, 3 раунд
Виртус
3 : 0
14.08.2025
Милсами
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Эбнер
Стадион:
Национальный
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