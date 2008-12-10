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ФКСБ - Фиорентина
ФКСБ - Фиорентина: обзор матча 10 декабря 2008
ФКСБ
10.12.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа F, 6 тур
0 : 1
Завершен
Фиорентина
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Статистика матча ФКСБ - Фиорентина
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0
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Комо
Информация о матче
Главный судья:
Луис Медина Канталехо
(Севилья)
Помощники судьи:
Хесус Кальво Гуадамуро
Луис Альберто Гутьеррес Перес (оба - Испания)
Делегат:
Барри Тейлор (Англия)
Стадион:
Генча
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 01:05 (в записи)
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