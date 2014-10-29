Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сызрань-2003 - Оренбург
Сызрань-2003 - Оренбург: обзор матча 29 октября 2014
Сызрань-2003
29.10.2014, среда, 18:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Оренбург
89'
Х. Аппаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сызрань-2003 - Оренбург
89'
ГОЛ! 0:1!
Х. Аппаев
Замена
К. Кулешов
️️️️
Р. Баратов
74'
70'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Кобялко
46'
Замена
С. Бреев
️️️️
А. Хазов
Замена
А. Семячкин
️️️️
С. Симонов
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сызрань-2003
31
Виталий Астахов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
25
Дмитрий Лавлинский
ЦЗ
24
Антонио Морейес
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
24
Роман Терехин
ЦП
11
Василий Березун
ЦП
17
Сергей Симонов
ЦП
4
Ренат Баратов
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Сызрань-2003
28
Александр Семячкин
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Оренбург
23
Сергей Бреев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-2-4-1
31
Астахов
24
Морейес
2
Друковский
29
Карасев
13
Почивалин
25
Лавлинский
17
Хрущев
11
Березун
17
Симонов
24
Терехин
4
Баратов
3-2-3-2
98
Абакумов
15
Андреев
10
Парняков
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
26
Васиев
14
Коронов
8
Шогенов
30
Друзин
16
Хазов
22
Кобялко
17
Симонов
28
Семячкин
28
Семячкин
17
Симонов
4
Баратов
9
Кулешов
9
Кулешов
4
Баратов
16
Хазов
23
Бреев
23
Бреев
16
Хазов
22
Кобялко
14
Аппаев
14
Аппаев
22
Кобялко
Остались в запасе
Сызрань-2003
Оренбург
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Сызрань-2003 - Оренбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 27 тур
Звезда
5 : 1
04.06.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
Сызрань-2003
2 : 1
29.05.2019
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 25 тур
КАМАЗ
1 : 3
23.05.2019
Сызрань-2003
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 24 тур
Сызрань-2003
0 : 2
16.05.2019
Нефтехимик
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 22 тур
Сызрань-2003
1 : 0
05.05.2019
Волга
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Спортивный комплекс "Кристалл"
Новости команд
Все
Сызрань-2003
Оренбург
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Матч ТВ»: «Крылья Советов» уволят Божовича в случае вылета команды в ФНЛ
2019.05.30 13:35
4
Карпин: «Спартак»? Для меня это то же самое, что «Сызрань» и любая другая команда»
2018.09.30 20:20
15
Нападающий «Ростова» Кьяртассон: «Хочу побороться за звание лучшего бомбардира РПЛ»
2018.09.28 09:15
13
Кубок России. «Ростов» и «Енисей» прошли в 1/8 финала
2018.09.26 19:21
8
Девять клубов ПФЛ вышли в 1/16 Кубка России, где сыграют с командами РПЛ
2018.08.22 22:42
36
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
В Петербурге наложили вето на назначение Ахметзянова в «Зенит»
9 ноября
8
Определен лидер РПЛ по красным карточкам
9 ноября
6
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+