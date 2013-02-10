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Расписание матчей
Kубок ФНЛ
Урал - Спартак-Нальчик
Урал - Спартак-Нальчик: обзор матча 10 февраля 2013
Урал
10.02.2013, воскресенье, 17:00
Россия. Кубок ФНЛ, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
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Астрахань
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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