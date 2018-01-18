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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Шанхай Порт
Спартак - Шанхай Порт: обзор матча 18 января 2018
Спартак
18.01.2018, четверг, 18:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Шанхай Порт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартак - Шанхай Порт
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
- : -
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 28 тур
Шанхай Порт
3 : 0
18.10.2026
Чэнду Жунчэн
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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Спартак
Шанхай Порт
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Тренер «Спартака» Карседо раскрыл, в каком районе Москвы он живет
Вчера, 22:19
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Карседо честно ответил, почему не вернул Дзюбу в «Спартак»
Вчера, 19:19
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Тренер «Спартака» Карседо описал Мостового одним словом
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