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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Рубин - Шинник
Рубин - Шинник: обзор матча 15 апреля 2023
Рубин
15.04.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 27 тур
3 : 0
Завершен
Шинник
14'
В. Лисакович (П)
73'
Д. Кабутов
86'
А. Дзагоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Шинник
89'
Красная карточка
А. Батютин
ГОЛ! 3:0!
А. Дзагоев
86'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
М. Апшацев
77'
77'
Замена
А. Батютин
️️️️
А. Кулишев
Желтая карточка
Д. Кабутов
76'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кабутов
73'
69'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
А. Савинов
Замена
О. Иванов
️️️️
И. Горбунов
63'
Замена
️️️️
М. Уридия
63'
Замена
️️️️
В. Лисакович
62'
59'
Желтая карточка
А. Семейкин
46'
Замена
И. Соколов
️️️️
А. Чуканов
46'
Замена
А. Хитяев
️️️️
И. Грузнов
46'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Семенов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Лисакович
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
27
Александр Галимов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Дюпин
2
Тесленко
14
Мартынович
27
Грицаенко
71
Самошников
70
Кабутов
21
Зотов
6
Апшацев
17
Горбунов
25
Уридия
99
Лисакович
3-1-2-3-1
47
Филиппов
28
Семейкин
17
Покидышев
28
Семенов
92
Емельянов
15
Самойлов
5
Зинков
32
Кулишев
7
Чуканов
10
Савинов
36
Грузнов
6
Апшацев
66
Дзагоев
66
Дзагоев
6
Апшацев
17
Горбунов
19
Иванов
19
Иванов
17
Горбунов
36
Грузнов
29
Хитяев
29
Хитяев
36
Грузнов
10
Савинов
52
Леонтьев
52
Леонтьев
10
Савинов
7
Чуканов
32
Соколов
32
Соколов
7
Чуканов
32
Кулишев
72
Батютин
72
Батютин
32
Кулишев
28
Семенов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
28
Семенов
Остались в запасе
Рубин
Шинник
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
Главный тренер
Рашид Рахимов
95
Денис Вамбольт
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
27
Александр Галимов
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
27
Александр Галимов
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Рубин - Шинник
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Константин Аверьянов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Андрей Кужелев (Пикалево)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Резервный судья:
Павел Лысенко (Йошкар-Ола)
Делегат:
Василий Иванов (Москва)
Инспектор:
Лев Антонов (Владимир)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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