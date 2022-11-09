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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Пересвет - Металлург Л
Пересвет - Металлург Л: обзор матча 09 ноября 2022
Пересвет
09.11.2022, среда, 14:00
Россия. Вторая лига. Группа 3, 21 тур
3 : 0
Завершен
Металлург Л
22'
Р. Ушенко
29'
М. Погонин
37'
М. Погонин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пересвет - Металлург Л
Желтая карточка
Д. Когония
90'
79'
Желтая карточка
М. Елеев
Замена
И. Шестаков
️️️️
Д. Кириченко
77'
Замена
К. Мацак
️️️️
О. Егорушкин
77'
72'
Замена
М. Сазонов
️️️️
А. Алексеев
Замена
Г. Тулушев
️️️️
И. Мельников
66'
Замена
Д. Когония
️️️️
М. Гребенев
66'
Замена
Е. Наседкин
️️️️
М. Погонин
58'
46'
Замена
М. Гайдуков
️️️️
Д. Кукишев
46'
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
М. Заботкин
46'
Замена
И. Глебов
️️️️
В. Филиппов
ГОЛ! 3:0!
М. Погонин
37'
ГОЛ! 2:0!
М. Погонин
29'
Желтая карточка
Р. Ушенко
25'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ушенко
22'
15'
Желтая карточка
М. Болдырев
Желтая карточка
О. Егорушкин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пересвет
12
Даниил Колесников
ВР
18
Арсен Егиазарян
ЛЗ
74
Олег Егорушкин
ЦЗ
32
Даниил Кириченко
ЦЗ
3
Михаил Борисов
ЦЗ
77
Рональдо Ушенко
ПЗ
14
Максим Гребенев
ОП
9
Максим Яковлев
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
8
Денис Сабусов
ЦП
10
Михаил Погонин
ЦП
Главный тренер
Артур Авакянц
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
26
Дмитрий Кукишев
ЦЗ
14
Николай Смирных
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
92
Владимир Филиппов
ЛВ
25
Денис Поярков
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
8
Михаил Заботкин
АП
91
Максим Болдырев
АП
Главный тренер
Сергей Первушин
Пересвет
78
Никита Сухоносов
ВР
22
Рауф Новрузов
ЦЗ
2
Владислав Мельниченко
ЦЗ
5
Мурад Гаджимагомедов
ПЗ
14
Гриша Меликян
ЛВ
23
Роман Джафаров
ОП
5
Даут Когония
ОП
7
Евгений Наседкин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
24
Кирилл Мацак
ПВ
71
Георгий Тулушев
ПВ
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
18
Вениамин Баязов
ЦП
5
Александр Викторов
ЦП
19
Максим Гайдуков
ПВ
19
Илья Глебов
ПВ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
3-3-4
12
Колесников
74
Егорушкин
32
Кириченко
3
Борисов
18
Егиазарян
14
Гребенев
77
Ушенко
9
Яковлев
8
Сабусов
10
Погонин
32
Мельников
4-3-3
16
Кобзев
12
Елеев
26
Кукишев
14
Смирных
27
Алексеев
25
Поярков
7
Иванников
20
Войдель
8
Заботкин
91
Болдырев
92
Филиппов
74
Егорушкин
24
Мацак
24
Мацак
74
Егорушкин
14
Гребенев
5
Когония
5
Когония
14
Гребенев
10
Погонин
7
Наседкин
7
Наседкин
10
Погонин
32
Кириченко
22
Шестаков
22
Шестаков
32
Кириченко
32
Мельников
71
Тулушев
71
Тулушев
32
Мельников
26
Кукишев
19
Гайдуков
19
Гайдуков
26
Кукишев
27
Алексеев
3
Сазонов
3
Сазонов
27
Алексеев
92
Филиппов
19
Глебов
19
Глебов
92
Филиппов
8
Заботкин
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
8
Заботкин
Остались в запасе
Пересвет
Металлург Л
78
Никита Сухоносов
ВР
22
Рауф Новрузов
ЦЗ
2
Владислав Мельниченко
ЦЗ
5
Мурад Гаджимагомедов
ПЗ
23
Роман Джафаров
ОП
14
Гриша Меликян
ЛВ
Главный тренер
Артур Авакянц
13
Максим Матюша
ВР
18
Вениамин Баязов
ЦП
5
Александр Викторов
ЦП
Главный тренер
Сергей Первушин
Остались в запасе
78
Никита Сухоносов
ВР
22
Рауф Новрузов
ЦЗ
2
Владислав Мельниченко
ЦЗ
5
Мурад Гаджимагомедов
ПЗ
23
Роман Джафаров
ОП
14
Гриша Меликян
ЛВ
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
18
Вениамин Баязов
ЦП
5
Александр Викторов
ЦП
Главный тренер
Артур Авакянц
Главный тренер
Сергей Первушин
Статистика матча Пересвет - Металлург Л
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Пересвет
0 : 1
11.11.2023
Красное Знамя
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Сатурн
2 : 0
05.11.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Пересвет
1 : 2
28.10.2023
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Калуга
5 : 0
22.10.2023
Пересвет
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Пересвет
1 : 3
16.10.2023
Химки-М
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Тарас Шевченко
(Калининград)
Помощники судьи:
Александр Сахно (Ижевск)
Павел Волков (Тула)
Резервный судья:
Максим Микрюков (Голицино)
Инспектор:
Юрий Ермолов (Омск)
Стадион:
Авангард
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