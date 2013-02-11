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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Слобода Пойнт
Локомотив - Слобода Пойнт: обзор матча 11 февраля 2013
Локомотив
11.02.2013, понедельник, 17:30
Товарищеские матчи
4 : 2
Завершен
Слобода Пойнт
20'
Д. Сычев
42'
Д. Сычев
54'
Д. Торбинский
88'
Д. Н'Дойе
17'
П. Ранджелович
90'
Т. Галвао (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Слобода Пойнт
90'
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Т. Галвао
ГОЛ! 4:1!
Д. Н'Дойе
88'
80'
Замена
Л. Йованович
️️️️
П. Ранджелович
60'
Замена
М. Мемедович
️️️️
Й. Василич
55'
Замена
С. Пилипович
️️️️
З. Кнежевич
ГОЛ! 3:1!
Д. Торбинский
54'
50'
Желтая карточка
З. Кнежевич
Замена
В. Обинна
️️️️
Д. Сычев
46'
Замена
Майкон
️️️️
Р. Павлюченко
46'
Замена
Р. Янбаев
️️️️
Д. Лоськов
46'
Замена
А. Самедов
️️️️
П. Хартияди
46'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
В. Подберезкин
46'
Замена
Р. Шишкин
️️️️
М. Григорьев
46'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
В. Чорлука
️️️️
С. Цвейба
46'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
В. Денисов
46'
Замена
Я. Дюрица
️️️️
В. Лысцов
46'
Замена
Д. Крешич
️️️️
М. Лобанцев
46'
Пенальти не реализован!
Д. Сычев
42'
ГОЛ! 2:1!
Д. Сычев
42'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сычев
20'
17'
ГОЛ! 0:1!
П. Ранджелович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
24
Панайот Хартияди
ЦП
14
Сандро Цвейба
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Слобода Пойнт
12
Деян Ранкович
ВР
31
Дарко Ловрич
ЦЗ
55
Делимир Байич
ЦЗ
15
Александар Гойкович
ЦЗ
2
Йовица Василич
ЦЗ
18
Владимир Крстич
ЦП
17
Дарио Пурич
ЦП
13
Александар Пейович
ЦП
5
Зоран Кнежевич
ЦП
20
Тиаго Галвао
ЦФ
0
Предраг Ранджелович
ЦФ
Локомотив
18
Дарио Крешич
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
88
Денис Глушаков
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Слобода Пойнт
4
Никола Митич
ЦП
14
Милош Яничиевич
ЦП
16
Стоян Пилипович
ЦП
9
Лазар Йованович
ЦП
22
Мирко Петрович
ЦП
11
Марко Мемедович
ЦФ
2-5-1-2
22
Лобанцев
29
Денисов
50
Лысцов
10
Григорьев
14
Цвейба
10
Лоськов
92
Подберезкин
24
Хартияди
59
Миранчук
0
Сычев
10
Павлюченко
4-4-2
12
Ранкович
55
Байич
15
Гойкович
2
Василич
31
Ловрич
17
Пурич
13
Пейович
5
Кнежевич
18
Крстич
0
Ранджелович
20
Галвао
22
Лобанцев
18
Крешич
18
Крешич
22
Лобанцев
10
Лоськов
55
Янбаев
55
Янбаев
10
Лоськов
50
Лысцов
4
Дюрица
4
Дюрица
50
Лысцов
14
Цвейба
14
Чорлука
14
Чорлука
14
Цвейба
10
Григорьев
49
Шишкин
49
Шишкин
10
Григорьев
92
Подберезкин
6
Торбинский
6
Торбинский
92
Подберезкин
59
Миранчук
88
Глушаков
88
Глушаков
59
Миранчук
24
Хартияди
19
Самедов
19
Самедов
24
Хартияди
29
Денисов
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
29
Денисов
0
Сычев
11
Обинна
11
Обинна
0
Сычев
10
Павлюченко
11
Майкон
11
Майкон
10
Павлюченко
2
Василич
11
Мемедович
11
Мемедович
2
Василич
5
Кнежевич
16
Пилипович
16
Пилипович
5
Кнежевич
0
Ранджелович
9
Йованович
9
Йованович
0
Ранджелович
Остались в запасе
Локомотив
Слобода Пойнт
4
Никола Митич
ЦП
14
Милош Яничиевич
ЦП
22
Мирко Петрович
ЦП
Остались в запасе
Остались в запасе
4
Никола Митич
ЦП
14
Милош Яничиевич
ЦП
22
Мирко Петрович
ЦП
Статистика матча Локомотив - Слобода Пойнт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Слобода Пойнт
Товарищеские матчи
Слобода Пойнт
1 : 0
07.02.2014
Ростов
Товарищеские матчи
Локомотив
4 : 2
11.02.2013
Слобода Пойнт
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
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