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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Риека
Локомотив - Риека: обзор матча 30 июня 2017
Локомотив
30.06.2017, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Риека
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Риека
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0
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0
Матчи команд
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3 : 1
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17.10.2026
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22.11.2026
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11.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
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