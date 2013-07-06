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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Металлист
Локомотив - Металлист: обзор матча 06 июля 2013
Локомотив
06.07.2013, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
4 : 1
Завершен
Металлист
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Локомотив - Металлист
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
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0 : 1
06.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
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3 : 1
29.10.2026
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2 : 0
25.10.2026
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17.10.2026
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0 : 3
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1 : 2
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14.05.2023
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