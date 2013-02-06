Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Левски - Локомотив
Левски - Локомотив: обзор матча 06 февраля 2013
Левски
06.02.2013, среда, 19:30
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Локомотив
64'
В. Гаджев
88'
Б. Де Карвальо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Левски - Локомотив
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Де Карвальо
88'
Замена
Р. Цонев
️️️️
С. Велев
82'
Замена
Б. Цонев
️️️️
В. Гаджев
82'
Замена
М. Василев
️️️️
И. Йорданов
80'
74'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Д. Сычев
Замена
А. Вутов
️️️️
Д. Везалов
72'
67'
Замена
Д. Торбинский
️️️️
П. Хартияди
Замена
Д. Димов
️️️️
Г. Ангелов
65'
ГОЛ! 1:0!
В. Гаджев
64'
62'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Лоськов
62'
Замена
М. Лобанцев
️️️️
Гилерме
57'
Желтая карточка
М. Оздоев
Замена
Р. Элие
️️️️
П. Димов
57'
Замена
М. Иванов
️️️️
П. Илиев
57'
Замена
Б. Де Карвальо
️️️️
Ж. Силва
46'
46'
Замена
В. Денисов
️️️️
Р. Янбаев
45'
Пенальти не реализован!
Р. Павлюченко
Желтая карточка
Р. Прохазка
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
23
Пламен Илиев
ВР
35
Пламен Димов
ЦЗ
13
Димитар Везалов
ЦЗ
2
Дастли Мюлдер
ЦЗ
66
Орлин Старокин
ЦЗ
45
Владимир Гаджев
ОП
89
Илиан Йорданов
ЦП
77
Стефан Велев
ЦП
47
Георги Ангелов
ЦП
6
Роман Прохазка
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
24
Панайот Хартияди
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Левски
89
Михаил Иванов
ВР
24
Александр Любенов
ВР
3
Ромен Элие
ЦЗ
27
Даниэль Димов
ЦП
39
Антонио Вутов
ЦП
7
Милен Василев
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
7
Борислав Цонев
ЦП
19
Басиль Де Карвальо
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
25
Алексей Турик
ЛП
14
Сандро Цвейба
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
4-1-4-1
23
Илиев
35
Димов
2
Мюлдер
66
Старокин
13
Везалов
45
Гаджев
89
Йорданов
47
Ангелов
6
Прохазка
77
Велев
23
Жоао Силва
3-1-3-3
1
Гилерме
49
Шишкин
50
Лысцов
55
Янбаев
23
Тарасов
24
Хартияди
21
Оздоев
10
Лоськов
11
Обинна
0
Сычев
10
Павлюченко
47
Ангелов
27
Димов
27
Димов
47
Ангелов
13
Везалов
39
Вутов
39
Вутов
13
Везалов
35
Димов
3
Элие
3
Элие
35
Димов
89
Йорданов
7
Василев
7
Василев
89
Йорданов
23
Илиев
89
Иванов
89
Иванов
23
Илиев
77
Велев
7
Цонев
7
Цонев
77
Велев
23
Жоао Силва
19
Де Карвальо
19
Де Карвальо
23
Жоао Силва
45
Гаджев
7
Цонев
7
Цонев
45
Гаджев
1
Гилерме
22
Лобанцев
22
Лобанцев
1
Гилерме
55
Янбаев
29
Денисов
29
Денисов
55
Янбаев
24
Хартияди
6
Торбинский
6
Торбинский
24
Хартияди
0
Сычев
92
Подберезкин
92
Подберезкин
0
Сычев
10
Лоськов
59
Миранчук
59
Миранчук
10
Лоськов
Остались в запасе
Левски
Локомотив
24
Александр Любенов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
14
Сандро Цвейба
ЦП
Остались в запасе
24
Александр Любенов
ВР
Остались в запасе
3
Олег Мурачев
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
25
Алексей Турик
ЛП
14
Сандро Цвейба
ЦП
Статистика матча Левски - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
- : -
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Георги Аспарухов
Новости команд
Все
Левски
Локомотив
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14:56
12
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
11:57
2
Радимов назвал лучшего кандидата на пост тренера «Локомотива»
Вчера, 21:46
1
Геркус допустил возвращение в «Локомотив» и объяснил, что происходит в клубе
Вчера, 21:34
5
Ташуев готов возглавить «Локомотив»: «Господа, делайте предложение»
Вчера, 20:40
10
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Левски» на победу в матче 2-го тура общего этапа
14 октября
Лига Европы. «Ювентус» забил 5 голов, «Сосьедад» с Захаряном проиграл и другие результаты
17 сентября
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14:56
12
Канчельскис удивлен происходящим в клубе РПЛ: «Зачем эта мышиная возня?»
11:57
2
Радимов назвал лучшего кандидата на пост тренера «Локомотива»
Вчера, 21:46
1
Геркус допустил возвращение в «Локомотив» и объяснил, что происходит в клубе
Вчера, 21:34
5
Ташуев готов возглавить «Локомотив»: «Господа, делайте предложение»
Вчера, 20:40
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+