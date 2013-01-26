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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Краснодар - Нефтчи
Краснодар - Нефтчи: обзор матча 26 января 2013
Краснодар
26.01.2013, суббота, 15:00
Товарищеские матчи
4 : 1
Завершен
Нефтчи
14'
М. Конате
53'
Вандерсон
63'
В. Игнатьев
72'
Вандерсон
42'
А. Алижанов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Краснодар - Нефтчи
89'
Желтая карточка
Г. Жумаев
80'
Замена
У. Кадыров
️️️️
Ш. Хакимов
72'
Замена
И. Ганиев
️️️️
С. Мирзаев
ГОЛ! 4:1!
Вандерсон
Пас отдал
В. Коман
72'
Замена
В. Коман
️️️️
И. Петров
65'
ГОЛ! 3:1!
В. Игнатьев
Пас отдал
И. Петров
63'
ГОЛ! 2:1!
Вандерсон
Пас отдал
В. Игнатьев
53'
46'
Замена
А. Закиров
️️️️
М. Саидов
46'
Замена
Х. Буотаев
️️️️
О. Исраилов
46'
Замена
Ш. Хакимов
️️️️
И. Акрамов
46'
Замена
Г. Жумаев
️️️️
А. Алижанов
46'
Замена
С. Мирзаев
️️️️
С. Аскаралиев
46'
Замена
С. Саибов
️️️️
Б. Якубов
46'
Замена
Д. Ирматов
️️️️
М. Низаметдинов
46'
Замена
Ш. Пулатов
️️️️
И. Бабаханов
46'
Замена
Ш. Насибулаев
️️️️
Ф. Холмурадов
46'
Замена
Ш. Раимкулов
️️️️
Д. Гусейнов
46'
Замена
Ф. Турдалиев
️️️️
Х. Ходжаев
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Конате
46'
Замена
К. Морозов
️️️️
Жоаозиньо
46'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Х. Ахриев
46'
Замена
Э. Рустемович
️️️️
В. Коман
46'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
М. Абреу
46'
Замена
С. Хмелевской
️️️️
Д. Анджелкович
46'
Замена
Р. Нахушев
️️️️
Н. Тубич
46'
Замена
А. Мартынович
️️️️
А. Марченко
46'
Замена
Е. Городов
️️️️
Н. Ревишвили
46'
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Алижанов
Красная карточка
Н. Тубич
41'
ГОЛ! 1:0!
М. Конате
Пас отдал
Д. Анджелкович
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
21
Хасан Ахриев
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Нефтчи
1
Хуршид Ходжаев
ВР
2
Мухсин Низаметдинов
ЦЗ
5
Икбол Бабаханов
ЦЗ
2
Фахретдин Холмурадов
ЦЗ
8
Азиз Алижанов
ЦП
7
Мансур Саидов
ЦП
10
Икбол Акрамов
ЦП
6
Бахтиер Якубов
ЦП
7
Санжар Аскаралиев
ЦП
14
Джавлон Гусейнов
ЦП
11
Отабек Исраилов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Саркисян
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
4
Эдин Рустемович
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
25
Евгений Шипицин
ЦП
14
Вандерсон
ЦФ
Нефтчи
21
Фаррух Турдалиев
ВР
28
Дильёр Ирматов
ЦЗ
3
Шукур Пулатов
ЦЗ
27
Гайрат Жумаев
ЦЗ
14
Шавкат Раимкулов
ЦЗ
9
Хабибулло Буотаев
ЦЗ
34
Шавкат Насибулаев
ЦП
19
Шерзод Хакимов
ЦП
25
Умиджон Кадыров
ЦП
18
Иззат Ганиев
ЦП
17
Сардор Мирзаев
АП
15
Сардор Саибов
ЦФ
32
Атабек Закиров
ЦФ
4-5-1
77
Ревишвили
33
Анджелкович
48
Марченко
4
Тубич
13
Марков
22
Жоаозиньо
26
Абреу
78
Коман
10
Петров
21
Ахриев
11
Конате
3-5-1-1
1
Ходжаев
2
Низаметдинов
5
Бабаханов
2
Холмурадов
7
Саидов
6
Якубов
7
Аскаралиев
14
Гусейнов
10
Акрамов
8
Алижанов
11
Исраилов
33
Анджелкович
2
Хмелевской
2
Хмелевской
33
Анджелкович
78
Коман
4
Рустемович
4
Рустемович
78
Коман
22
Жоаозиньо
5
Морозов
5
Морозов
22
Жоаозиньо
77
Ревишвили
1
Городов
1
Городов
77
Ревишвили
4
Тубич
55
Нахушев
55
Нахушев
4
Тубич
48
Марченко
14
Мартынович
14
Мартынович
48
Марченко
21
Ахриев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
21
Ахриев
26
Абреу
25
Шипицин
25
Шипицин
26
Абреу
11
Конате
14
Вандерсон
14
Вандерсон
11
Конате
2
Низаметдинов
28
Ирматов
28
Ирматов
2
Низаметдинов
5
Бабаханов
3
Пулатов
3
Пулатов
5
Бабаханов
7
Аскаралиев
17
Мирзаев
17
Мирзаев
7
Аскаралиев
2
Холмурадов
34
Насибулаев
34
Насибулаев
2
Холмурадов
8
Алижанов
27
Жумаев
27
Жумаев
8
Алижанов
10
Акрамов
19
Хакимов
19
Хакимов
10
Акрамов
14
Гусейнов
14
Раимкулов
14
Раимкулов
14
Гусейнов
11
Исраилов
9
Буотаев
9
Буотаев
11
Исраилов
1
Ходжаев
21
Турдалиев
21
Турдалиев
1
Ходжаев
6
Якубов
15
Саибов
15
Саибов
6
Якубов
7
Саидов
32
Закиров
32
Закиров
7
Саидов
Хакимов
25
Кадыров
25
Кадыров
Хакимов
Мирзаев
18
Ганиев
18
Ганиев
Мирзаев
Остались в запасе
Краснодар
Нефтчи
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Юрий Саркисян
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Юрий Саркисян
Статистика матча Краснодар - Нефтчи
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Нефтчи
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
4 : 0
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Нефтчи
4 : 0
14.11.2026
Бунедкор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Нефтчи
2 : 1
08.11.2026
ОКМК
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Трактор
2 : 2
02.11.2026
Нефтчи
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Пахтакор
1 : 3
23.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
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