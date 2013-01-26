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    Юрий Саркисян

    Тренер
    Имя Юрий
    Отчество Вазгенович
    Фамилия Саркисян
    Команда Нефтчи
    Гражданство Узбекистан
    Дата рождения 30 мая 1947
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Нефтчи 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.01.2013 Краснодар 4 : 1 Нефтчи
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