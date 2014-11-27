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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Лилль
Краснодар - Лилль: обзор матча 27 ноября 2014
Краснодар
27.11.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 5 тур
1 : 1
Завершен
Лилль
35'
Ари
79'
Н. Ру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Лилль
Желтая карточка
Вандерсон
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Розегнал
Желтая карточка
С. Петров
86'
84'
Желтая карточка
Н. Ру
Замена
Вандерсон
️️️️
П. Мамаев
82'
80'
Замена
Р. Мендес
️️️️
М. Фрай
79'
ГОЛ! 1:1!
Н. Ру
Пас отдал
Ф. Бальмон
66'
Замена
Р. Роделен
️️️️
М. Мартен
64'
Желтая карточка
И. Гуйе
61'
Замена
Р. Мавуба
️️️️
Ж. Делаплас
Желтая карточка
М. Перейра
56'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
М. Измайлов
46'
Замена
А. Мартынович
️️️️
А. Енджейчик
45'
+2
Травма
А. Енджейчик
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Ари
Пас отдал
П. Мамаев
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
(К)
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
2
Марат Измайлов
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
25
Марко Баша
(К)
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
22
Жонатан Делаплас
ЛП
15
Флоран Бальмон
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
15
Марвин Мартен
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Рене Жирар
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
64
Олег Ланин
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Лилль
30
Стив Элана
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
24
Рио Мавуба
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
4-5-1
31
Дикань
17
Калешин
6
Сигурдссон
55
Енджейчик
98
Петров
22
Жоаозиньо
18
Газинский
10
Мамаев
10
Перейра
2
Измайлов
39
Ари
4-2-2-2
1
Эньяма
14
Корчиа
14
Розегнал
25
Баша
18
Берья
15
Бальмон
5
Гуйе
15
Мартен
22
Делаплас
9
Фрай
26
Ру
55
Енджейчик
14
Мартынович
14
Мартынович
55
Енджейчик
2
Измайлов
21
Лаборде
21
Лаборде
2
Измайлов
10
Мамаев
14
Вандерсон
14
Вандерсон
10
Мамаев
22
Делаплас
24
Мавуба
24
Мавуба
22
Делаплас
15
Мартен
23
Роделен
23
Роделен
15
Мартен
9
Фрай
20
Мендес
20
Мендес
9
Фрай
Остались в запасе
Краснодар
Лилль
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
30
Стив Элана
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
Главный тренер
Рене Жирар
Остались в запасе
64
Олег Ланин
ОП
88
Андрей Синицын
ВР
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
30
Стив Элана
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Рене Жирар
Статистика матча Краснодар - Лилль
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ" 19:45 (прямая)
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