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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Краснодар-2 - Уфа
Краснодар-2 - Уфа: обзор матча 03 июня 2024
Краснодар-2
03.06.2024, понедельник, 17:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
0 : 4
Завершен
Уфа
40'
Р. Пасевич
51'
Р. Пасевич
52'
Р. Пасевич
85'
И. Молтенинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар-2 - Уфа
85'
ГОЛ! 0:4!
И. Молтенинов
Пас отдал
М. Агеян
Желтая карточка
И. Губжоков
84'
80'
Замена
А. Лях
️️️️
Д. Кутин
Замена
А. Домоцев
️️️️
К. Муллин
78'
Замена
Д. Карпов
️️️️
Н. Плотников
78'
76'
Замена
Д. Капустянский
️️️️
А. Гуренко
76'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
Р. Минаев
66'
Замена
М. Агеян
️️️️
Р. Пасевич
66'
Замена
Д. Григорьев
️️️️
А. Шаваев
Желтая карточка
А. Куликов
64'
Замена
А. Куликов
️️️️
Э. Багринцев
57'
Замена
И. Губжоков
️️️️
Р. Чобанов
57'
Желтая карточка
К. Муллин
54'
52'
ГОЛ! 0:3!
Р. Пасевич
Пас отдал
Р. Гыстаров
51'
ГОЛ! 0:2!
Р. Пасевич
Пас отдал
Р. Минаев
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Пасевич
Пас отдал
Р. Минаев
Замена
Н. Гетьман
️️️️
Д. Кучугура
35'
34'
Желтая карточка
Д. Кутин
Желтая карточка
М. Сухорученко
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
34
Даниил Голиков
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
22
Руслан Чобанов
ОП
94
Дмитрий Кучугура
АП
10
Эдуард Багринцев
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
45
Александр Теняев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
91
Александр Куликов
ЛЗ
88
Дмитрий Кратков
ЦЗ
77
Никита Гетьман
ОП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
33
Андрей Домоцев
ЦФ
11
Данил Карпов
ЦФ
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
90
Андрей Лях
ОП
9
Хайдар Халилов
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
70
Данил Капустянский
АП
25
Магомед Насибов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
4-2-3-1
34
Голиков
28
Жилкин
44
Сухорученко
29
Шахов
2
Чуриков
19
Плотников
22
Чобанов
14
Железнов
94
Кучугура
10
Багринцев
9
Муллин
4-1-1-3-1
1
Баклов
5
Кутин
62
Карпов
45
Теняев
44
Самсонов
10
Гыстаров
8
Шаваев
11
Гуренко
8
Исаев
97
Пасевич
77
Минаев
9
Муллин
33
Домоцев
33
Домоцев
9
Муллин
10
Багринцев
91
Куликов
91
Куликов
10
Багринцев
94
Кучугура
77
Гетьман
77
Гетьман
94
Кучугура
22
Чобанов
70
Губжоков
70
Губжоков
22
Чобанов
19
Плотников
11
Карпов
11
Карпов
19
Плотников
77
Минаев
84
Молтенинов
84
Молтенинов
77
Минаев
5
Кутин
90
Лях
90
Лях
5
Кутин
8
Шаваев
13
Григорьев
13
Григорьев
8
Шаваев
97
Пасевич
88
Агеян
88
Агеян
97
Пасевич
11
Гуренко
70
Капустянский
70
Капустянский
11
Гуренко
Остались в запасе
Краснодар-2
Уфа
35
Роман Сафронов
ВР
88
Дмитрий Кратков
ЦЗ
Главный тренер
Олег Веретенников
40
Алексей Чернов
ВР
9
Хайдар Халилов
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
25
Магомед Насибов
АП
7
Александр Перченок
ПВ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
35
Роман Сафронов
ВР
88
Дмитрий Кратков
ЦЗ
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
9
Хайдар Халилов
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
25
Магомед Насибов
АП
7
Александр Перченок
ПВ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
Главный тренер
Олег Веретенников
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Краснодар-2 - Уфа
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Целовальников
(Астрахань)
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