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Рязань - Химки
Рязань - Химки: обзор матча 29 июля 2014
Рязань
29.07.2014, вторник, 18:30
Россия. Кубок, 1/128 финала
2 : 1
Завершен
Химки
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рязань - Химки
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0
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0
Матчи команд
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3 : 1
25.10.2026
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1 : 0
17.10.2026
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Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
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5 : 0
24.05.2025
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Химки
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17.05.2025
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Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
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