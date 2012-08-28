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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо - Штутгарт
Динамо - Штутгарт: обзор матча 28 августа 2012
Динамо
28.08.2012, вторник, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Штутгарт
77'
А. Кокорин
64'
В. Ибишевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Штутгарт
Желтая карточка
В. Гранат
87'
78'
Замена
Какау
️️️️
В. Ибишевич
ГОЛ! 1:1!
А. Кокорин
Пас отдал
П. Нехайчик
77'
74'
Замена
К. Молинаро
️️️️
А. Бока
68'
Замена
Т. Торун
️️️️
М. Харник
Замена
П. Нехайчик
️️️️
Б. Джуджак
68'
Замена
З. Мисимович
️️️️
К. Кураньи
68'
64'
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
К. Гентнер
Замена
И. Семшов
️️️️
А. Сапета
61'
Желтая карточка
Н. Чичерин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
(К)
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
32
Марко Ломич
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
35
Сердар Таски
(К)
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ПЗ
30
Синджи Оказаки
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
15
Тамаш Хайнал
АП
22
Мартин Харник
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
8
Тунай Торун
ПВ
18
Какау
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
13
Гранат
23
Шильденфельд
6
Фернандес
4
Чичерин
32
Ломич
41
Сапета
16
Нобоа
10
Джуджак
22
Кураньи
9
Кокорин
4-2-3-1
26
Ульрайх
2
Сакаи
35
Таски
3
Родригес
15
Бока
4
Гентнер
6
Квист
22
Харник
15
Хайнал
30
Оказаки
11
Ибишевич
10
Джуджак
33
Нехайчик
33
Нехайчик
10
Джуджак
41
Сапета
20
Семшов
20
Семшов
41
Сапета
22
Кураньи
8
Мисимович
8
Мисимович
22
Кураньи
15
Бока
3
Молинаро
3
Молинаро
15
Бока
22
Харник
8
Торун
8
Торун
22
Харник
11
Ибишевич
18
Какау
18
Какау
11
Ибишевич
Остались в запасе
Динамо
Штутгарт
21
Роман Березовский
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
17
Отман Баккал
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
17
Отман Баккал
ЦП
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Марк Циглер
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Динамо - Штутгарт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:30 (прямая) "Спорт 1" 19:55 (прямая)
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