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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штутгарт - Динамо
Штутгарт - Динамо: обзор матча 22 августа 2012
Штутгарт
22.08.2012, среда, 20:15
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Динамо
72'
В. Ибишевич
90+1'
В. Ибишевич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Динамо
ГОЛ! 2:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
И. Траоре
90'
+1
85'
Замена
В. Гранат
️️️️
П. Нехайчик
Замена
Какау
️️️️
Т. Хайнал
77'
75'
Замена
А. Панюков
️️️️
К. Кураньи
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
72'
Замена
Т. Торун
️️️️
М. Харник
62'
Замена
И. Траоре
️️️️
С. Оказаки
61'
46'
Желтая карточка
А. Юсупов
38'
Замена
И. Семшов
️️️️
З. Мисимович
5'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
35
Сердар Таски
(К)
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
30
Синджи Оказаки
ЛВ
6
Вилльям Квист
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
АП
22
Мартин Харник
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
8
Звездан Мисимович
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
8
Тунай Торун
ПВ
18
Какау
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-2-3-1
26
Ульрайх
15
Бока
3
Родригес
35
Таски
2
Хогланд
6
Квист
4
Гентнер
30
Оказаки
15
Хайнал
22
Харник
11
Ибишевич
4-5-1
1
Шунин
26
Уилкшир
23
Шильденфельд
6
Фернандес
32
Ломич
10
Джуджак
4
Юсупов
16
Нобоа
8
Мисимович
33
Нехайчик
22
Кураньи
30
Оказаки
16
Траоре
16
Траоре
30
Оказаки
22
Харник
8
Торун
8
Торун
22
Харник
15
Хайнал
18
Какау
18
Какау
15
Хайнал
33
Нехайчик
13
Гранат
13
Гранат
33
Нехайчик
8
Мисимович
20
Семшов
20
Семшов
8
Мисимович
22
Кураньи
11
Панюков
11
Панюков
22
Кураньи
Остались в запасе
Штутгарт
Динамо
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
21
Роман Березовский
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Мамаду Ба
ЦП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Штутгарт - Динамо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:10 (прямая) "Спорт 1" 20:10 (прямая)
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