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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Стандард
Копенгаген - Стандард: обзор матча 15 декабря 2011
Копенгаген
15.12.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 6 тур
0 : 1
Завершен
Стандард
31'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Стандард
Желтая карточка
С. Оттесен
Замена
Г. Сирьяк
️️️️
М. Батшуайи
Замена
К. Гриндхейм
️️️️
Т. Делэни
Замена
Л. Мануэль Сейхас
️️️️
И. Гонсалес
Замена
Фелипе
️️️️
С. Поконьоли
Замена
М. Нордстранд
️️️️
С. Сантин
Замена
М. Вингаард
️️️️
П. Диуф
ГОЛ! 0:1!
М. Батшуайи
Пас отдал
Кану
Желтая карточка
Горо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
70
Сезар Сантин
ЦФ
30
Папе-Пате Диуф
ЦФ
Главный тренер
Роланд Нильссон
Стандард
1
Антони Морис
ВР
25
Кану
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
3
Карим Белхосин
ЦП
10
Франк Беррье
ЦП
71
Йони Бюйенс
ЦП
14
Игнасио Гонсалес
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жозе Рига
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Джонни Томсен
ПЗ
10
Мартин Вингаард
ЛП
19
Кристиан Гриндхейм
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦП
11
Мортен Нордстранд
ЦФ
Стандард
20
Фелипе
ЦЗ
21
Вильям Ванкер
ЦП
20
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
4-1-2-3
1
Виланд
16
Овьедо
6
Сигурдссон
6
Оттесен
2
Гамбоа
27
Делэни
7
Боланьос
6
Клаудемир
30
Диуф
70
Сантин
14
Н'Дойе
4-3-1-1
1
Морис
2
Горо
23
Киман
15
Поконьоли
25
Кану
3
Белхосин
10
Беррье
71
Бюйенс
14
Гонсалес
44
Батшуайи
30
Диуф
10
Вингаард
10
Вингаард
30
Диуф
27
Делэни
19
Гриндхейм
19
Гриндхейм
27
Делэни
70
Сантин
11
Нордстранд
11
Нордстранд
70
Сантин
15
Поконьоли
20
Фелипе
20
Фелипе
15
Поконьоли
14
Гонсалес
20
Сейхас
20
Сейхас
14
Гонсалес
44
Батшуайи
90
Сирьяк
90
Сирьяк
44
Батшуайи
Остались в запасе
Копенгаген
Стандард
41
Ким Кристенсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Джонни Томсен
ПЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Роланд Нильссон
21
Вильям Ванкер
ЦП
Главный тренер
Жозе Рига
Остались в запасе
41
Ким Кристенсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
4
Джонни Томсен
ПЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
Остались в запасе
21
Вильям Ванкер
ЦП
Главный тренер
Роланд Нильссон
Главный тренер
Жозе Рига
Статистика матча Копенгаген - Стандард
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
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